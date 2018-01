Diego Bejarano paga $us 100 mil para rescindir con el Tigre

06/01/2018 - 08:17:23

Página Siete.- El lateral Diego Bejarano depositó ayer 100 mil dólares a la cuenta de la Liga para rescindir su contrato con The Strongest. El presidente atigrado, César Salinas, estalló contra el futbolista con frases como: “Se le ayudó cuando volvió de Grecia , donde se estaba muriendo de hambre”, “se va con la maldición del Tigre” y “recurriremos a todos los recursos legales para que este chico quede colgado”.





Aunque el futuro de Bejarano no está definido. Todo apunta a que el exaurinegro se vestirá de celeste en la próxima temporada.





Ayer en la noche se conoció que el futbolista envió una carta al presidente de la División Profesional, Carlos Ribera, para informar que hizo el “depósito a la Liga por el monto total (100 mil dólares), solicitándole se sirva instruir internamente que el monto sea transferido a la cuenta oficial de The Strongest, y en consecuencia se sirva instruir al club The Strongest para hacer posible que mi persona, en condición de futbolista, continúe mi carrera en cualquier otro club”.





Bejarano no se presentó ayer al trabajo del Tigre. El jueves, en el aeropuerto de El Alto, no quiso hablar hasta reunirse con los dirigentes atigrados.





La “bronca” de Salinas





Luego de conocer la decisión de Bejarano, el mandamás del Tigre se estrelló contra el futbolista de 26 años. “Estoy sorprendido y molesto. Él se olvida que lo ayudamos cuando llegó de Grecia, donde se estaba muriendo de hambre. Esta es la forma de pagar la ayuda”, lanzó, entrevistado por DXTV de Católica Televisión.





Contó que el cruceño ganaba 150 mil dólares al año en el club de Achumani. “Este semestre aspiraba ganar 260 mil dólares, monto inalcanzable para un lateral y para la economía de The Strongest”, explicó.





Lamentó “la forma en la que se va, me da mucha bronca, pero todo el que sale de The Strongest se va con la maldición del Tigre. Prefirió salir por la ventana. Diego es muy platista, sólo le interesa llenarse los bolsillos de dinero. Tiene ese complejo de grandeza. Mientras se maneje de esa manera, no habrá club que le aguante”.





Identificó que “hay un club detrás de esto, seguramente nos enteraremos en los siguientes días”.