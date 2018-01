Traer un arquero por dos partidos es una vergüenza



06/01/2018 - 08:13:24

Diez.- Leonardo Fernández salió con los toperoles de frente contra la actual dirigencia de Oriente Petrolero, como en su época de jugador. El argentino-boliviano, figura e ídolo de la hinchada albiverde, calificó de vergonzoso la manera de cómo se está manejando el club.



Para citar un ejemplo de la falta de seriedad –según dijo- de la dirigencia, Fernández citó la contratación del arquero costarricense Alejandro Gómez, aclarando que no tiene nada personal contra el centroamericano. “Traer un arquero solo por dos partidos en una vergüenza, una falta de respeto al club, a los hinchas y al propio jugador”, señaló.



“En el mes de enero contratan a un jugador por dos partidos, eso realmente me da vergüenza ajena. A Oriente lo llevo en el corazón, pero con estos dirigentes… Es simple el análisis, si traen un arquero por dos partidos de la Copa quiere decir que los otros que hay ahora son de medio pelo, y si es así, ¿vamos a jugar un campeonato con arqueros de medio pelo?”, cuestionó.



El ex arquero de Oriente Petrolero, que llegó en 1997 y se quedó para siempre en Bolivia, no ahorró calificativos contra la actual dirigencia que preside José Ernesto Álvarez, cuyo ciclo dijo estar llegando a su fin. “A mí realmente me encantaría ser presidente de Oriente, o trabajar en las inferiores del club, pero cuando se maneje seriamente y no como una comparsa”, disparó.



Leo Fernández se metió bien dentro en el corazón del hincha apenas llegó a Oriente, en 1997, para jugar Copa Libertadores. Ese año hizo una buena temporada y en diciembre, los hinchas organizaron una telemaratón, llegando a reunir un monto que cubrió la compra de la mitad de su ficha, convirtiéndose así en patrimonio del club. Después jugó en otros equipos, como Extremadura, Unión de Santa Fe, Chacarita y Atlético Nacional, pero siempre estuvo pendiente de Oriente, hasta el día de hoy.



“Oriente está hecho para pelear campeonatos, no para salir segundo ni sexto, como en el torneo pasado”, señaló finalmente.