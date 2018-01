La Policía no tiene rastros del paradero de pareja desaparecida en Año Nuevo

06/01/2018 - 07:58:28

La Razón.- La celebración de la fiesta de Año Nuevo terminó en tragedia para las familias de Jesús Canisaire Calatayud y Carla Bellot Rodríguez. La pareja desapareció hace cinco días y existen contradicciones sobre su paradero. La Policía no tiene rastros de su ubicación y descartaron que hayan huido ya que tenían una relación de más de 10 años y ya vivían juntos.



Los jóvenes de 25 años, salieron de su casa ubicada en la zona de San Isidro a las 02.00 del lunes, a pasar la noche de Año Nuevo en una discoteca ubicada en la calle Figueroa en el centro de La Paz y hasta cerca de las 07.00 subieron fotografías a sus respectivas cuentas de Facebook. Luego desaparecieron sin dejar rastro.



Familiares de la pareja denunciaron contradicciones en la investigación, ya que el en un inicio el dueño de la discoteca les dijo que él mismo despacho a la pareja, pero en su declaración informativa, señaló que uno de los guardias del lugar los despidió.



A su turno, la teniente Gabriela Coca, jefe de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), descartó la posibilidad de que hayan huido debido a que eran una pareja estable y sostenían una relación desde hace 12 años y que ambas familias estaban de acuerdo con dicha relación.



La noche del jueves la Policía allanó la discoteca donde fueron vistos por última vez.



Dentro las primeras pesquisas, el fiscal Marco Antonio Vargas, que lleva el caso, informó que condujeron a la FELCC a cuatro personas que trabajan en el centro nocturno. El Dj, una mesera, una persona responsable de seguridad y una encargada del lugar.



“Estas personas han tenido contacto y los han visto hasta aproximadamente las 9.00 del lunes y hemos podidos establecer que las cámaras de seguridad de la discoteca son una pantalla, que solo han sido puestas para un control de la Alcaldía, porque no funcionan pero se ha secuestrado el CPU” sostuvo Vargas.



Los familiares revelaron que el teléfono móvil de Jesús continuaba habilitado hasta el martes.



“Yo llamé y me llegó un mensaje indicando que el número ya está disponible, sonó dos veces el teléfono pero después lo apagaron. Le mandé un mensaje preguntándole dónde está, porque estábamos muy preocupados pero no respondió”, contó una de las hermanas del joven.



Coca dijo que pedirán el extracto de las llamadas de los celulares de ambos para saber con quiénes tomaron contacto.



Este viernes personal de bomberos y de la FELCC, con el apoyo de canes especializados en búsqueda y rescate de personas, realizaron rastrillajes en los cañadones aledaños de la zona San Isidro donde la pareja reside para ver si podían encontrar algún cuerpo pero no hubo resultado alguno. Las investigaciones para dar con su paradero continúa.