Cuatro Copas jugarán en el Apertura 2018



06/01/2018 - 07:55:00

El Día.- Dos Copas Libertadores y dos Sudamericanas serán los premios que se repartirán tras el final del campeonato Apertura 2018 de la División Profesional, que se aprobaron tras la reunión de Consejo Superior realizada ayer en Santa Cruz.



El campeonato comenzará el domingo 21 (aunque también puede que se inicie el viernes 19 o sábado 20 de enero actual), se jugará bajo el sistema de series, elegido por votación, y la fecha de finalización se estima el 10 de junio, aunque esto recién quedará totalmente definida en la reunión fijada para el jueves 11, un día después del Congreso de la FBF.



En la reunión participaron 14 clubes, tres “nuevos” tras su ascenso en 2017, Aurora, Royal Pari y Destroyers.



El campeonato. Tras un largo debate de las propuestas de campeonato presentadas, los orientales propusieron un torneo “regionalizado” en tanto que el resto por el sistema de “series”, el mismo que se definió mediante votación ganando el segundo por 8 votos contra 6.



Se formarán dos series de 7 equipos en dos rueda, “todos contra todos” y se disputarán partidos interseries o “clásicos”.



Tras el final de la misma, los cuatro primeros se clasificarán para la siguiente instancia en tanto los tres últimos formarán otro grupo. Ambos formarán otro grupo. jugarán bajo el sistema “play off” hasta definir el campeón.



Los premios. Que serán entregados en el torneo Apertura serán repartidos de la siguiente manera: el campeón 2019 será Libertadores 1, el subcampeón Libertadores 3, el tercer lugar será Sudamericana 1, mientras que el ganador de la liguilla de seis será Sudamericana 4.



En el segundo campeonato a jugarse después del Mundial de Rusia 2018, se determinarán los otros cuatro premios de 2019.



7 Horas

Aproximadamente duró la reunión de Consejo Superior ayer en Santa Cruz.



Televisión y deudas de los clubes, no se definió aún



En el tema del contrato de la televisión y de las deudas que atosigan a los clubes, especialmente a Real Potosí (cercano a los 200 mil dólares), el presidente de la División Profesional, Carlos Ribera, indicó que el club “lila” tiene todavía un plazo para poder cubrir las deudas que tiene con jugadores y entrenadores de gestiones pasadas.



Sin embargo, aguarda que el problema sea subsanado en el curso de los próximos días ya que de no hacerlo le caería la desafiliación, algo que por ahora no está contemplado.



En el tema TV, hay una comisión que sigue analizando el asunto.



Las series



Grupo A

Bolívar La Paz

Oriente Petrolero Santa Cruz

Guabirá Montero-SCZ

Real Potosí Potosí

Wilstermann Cochabamba

Destroyers Santa Cruz

Universitario Sucre



Grupo B

The Strongest La Paz

Blooming Santa Cruz

Sport Boys Warnes-SCZ

Nacional Potosí Potosí

San José Oruro

Royal Pari FC Santa Cruz

Aurora Cochabamba