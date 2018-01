Fabol pide Audiencia para tratar once requerimientos

06/01/2018 - 07:52:01

El Diario.- Los representantes de los Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) hicieron conocer ayer los requerimientos para la dirigencia profesional para evitar paralizar el inicio del campeonato Apertura, que iniciará el 21 de este mes.



El Secretario General, David Paniagua, junto con el Secretario Ejecutivo, Milton Melgar, firmaron la solicitud de Audiencia con los representantes de la División Profesional para dar a conocer sus inquietudes.



Son once puntos que desarrollarán en una reunión la próxima semana para dar curso al Apertura.



Los once requerimientos son los siguientes: Seguro médico, revisión y actualización del contrato modelo o único, revisión y actualización del procedimiento del TRD, cumplimiento de los fallos del TRD, cumplimiento con las deudas con los futbolistas, convenio colectivo interinstitucional, partido de la selección absoluta en beneficio de la Federación Sindical de Futbolistas de Bolivia, obligatoriedad con los clubes con los aportes de Fabol, calendario deportivo, revisión del Estatuto de la Federación y conformación de comisión conjunta.



En las pasadas gestiones Fabol se encargó de paralizar los inicios de los campeonatos por deudas de los clubes profesionales con los jugadores, además de otras exigencias.



Los futbolistas profesionales a través de sus capitanes tienen constante comunicación tanto con Melgar y Paniagua para asumir cualquie medida de presión que permita mejorar las condiciones de trabajo.



La dirigencia de los clubes en reiteradas oportunidades manifestaron su descontento con las protestas y medidas radicales que habitualmente toma este gremio, pero casi siempre llegan a un acuerdo para dar curso a los diferentes campeonatos.



En la reunión que sostuvieron ayer los 14 clubes profesionales no se tocó el tema de las deudas que tienen con los jugadores, por ende, ningún representante de Fabol se dio cita, pero en la próxima semana deberá existir la Audiencia que pidieron los representantes de los jugadores para evitar cualquier medida de protesta.