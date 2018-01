Lluvia afecta a 5 municipios del Trópico y beneficia al Cono Sur



06/01/2018 - 07:49:51

Opinión.- Las lluvias ocasionaron inundaciones y riadas en los cinco municipios del Trópico de Cochabamba, mientras que en el Cono Sur el fenómeno natural se traduce en beneficios.



Los municipios de Puerto Villarroel y Chimoré se declararon en zonas de desastre.



Los técnicos de las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) de los municipios realizan el monitoreo.



El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, informó que en Chimoré y Puerto Villarroel hubo afectación en la producción y en viviendas. “Hubo cientos de parcelas inundadas, animales que estaban en el agua”.



Sin embargo, los niveles de los ríos bajaron porque las lluvias cesaron hace tres días. “Hay que tener cuidado con las crecidas”.



En Puerto Villarroel están los ríos Ichilo, Sajta, Chimoré, Zabala, Mariposas, Cristal e Ivirgarzama. De acuerdo al monitoreo, actualizado hace un par de días, la inundación afectó, entre el 22 y 23 de diciembre, plantaciones de plátano, papaya y yuca; además de 42 estanques piscícolas, 242 viviendas e incluso 16 puentes que resultaron con el terraplén dañado. Las familias afectadas sumaron 3.514 y las hectáreas de cultivo 7.677.



Chimoré también tuvo inundación a causa del desborde de ríos como el Chimoré y el Chapare. Se evidenció el daño en cultivos de banano, papaya, yuca, plátano y cítricos; también establos de ganado y vías camineras. Se contabilizó 1.786 familias afectadas y 3.218 hectáreas de cultivos.



Villa Tunari registró riadas e inundaciones entre el 22 y 23 de diciembre. Sus principales ríos son el 24, Samusabety y Eterazama. Hubo afectación a cultivos de banano, yuca, papaya y cítricos, además de a algunas vías camineras.



En Shinahota hubo riadas el 22 de diciembre. los ríos que afectaron son Vinchuta y Eñe, que afectaron viviendas.



El municipio de Entre Ríos sufrió inundaciones entre el 22 y 23 de diciembre. En la zona, hubo perjuicio a la infraestructura caminera y, en lo agrícola, daños en cultivos de plátano, papaya y piña. Los ríos más riesgosos son Ichilo e Ichoa.



El Cono Sur fue una región recurrente de sequía en años anteriores. Ahora, parece ser distinto. El Presidente de Amdeco informó que hay lluvias, “no fuertes, pero casi todas las semanas”. El río Mizque, principal afluente, ya no está seco. “La vegetación ha recuperado y no hay ninguna emergencia”.



En el Valle Alto, sin embargo, todavía falta agua. Una muestra de lo que ocurre en esa zona es el nivel de agua de La Angostura, donde la ataguía (dique) aún es visible e incluso hay plantas que crecieron ahí.



“Esperemos que esta situación mejore”.



Desde la zona Andina no existen reportes de emergencias.