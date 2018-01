En el TSJ no hay iluminados, sino gente con vocación de servicio

06/01/2018 - 07:46:26

Página Siete.- El magistrado José Antonio Revilla Martínez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), confiesa que, junto a sus colegas, tiene la difícil misión de hacer efectiva la independencia de la justicia.





El objetivo -asegura- es cumplir con la demanda del pueblo boliviano que exige una justicia transparente e imparcial. “Ya no es nuestra voluntad, es una exigencia de la sociedad”, declaró Revilla a Página Siete. El tribuno fue el candidato más votado en Chuquisaca, en las elecciones del 3 de diciembre de 2017.





El primer trabajo que se realizará -dijo el magistrado- será agilizar los procesos remanentes, las causas pendientes en Sala Plena, señalar hora y fecha de los juicios suspendidos para “dejar en el olvido” la mora procesal.





“Sobre todo, se priorizará la función jurisdiccional antes que la función adminstrativa. Eso supone la designación de un mayor número de jueces, de juzgados en los asientos provinciales para que exista una mayor cobertura”, manifestó.





Uno de los problemas para la mora procesal es la falta de jueces ¿El TSJ tiene previsto incrementar el número de jueces? y si es así ¿Cuántos?





En toda Bolivia, según datos preliminares que manejo, son 1.008 jueces. La demanda del acceso a la justicia es quince veces mayor al número de jueces. Ante esa situación de acefalías, corresponde hacer la petición de las convocatorias para llenar las acefalías de vocales, luego el tema de jueces, esperar al Consejo de la Magistratura.





Y la creación de más juzgados, hay una estructura ya aprobada, una asignación presupuestaria correspondiente, hay recursos asignados por el Órgano Judicial. Todo ello garantizará una mayor cobertura judicial.





¿Se logrará acabar con la retardación de justicia, la mora procesal?





¿Cómo se acaba con la mora procesal? No sólo es exigiendo al juez que cumpla los plazos, sino creando mucho más juzgados. Nosotros confiamos mucho en nuestros jueces, trabajan no sólo horas de oficina; se quedan hasta en la noche. Por consiguiente, como magistrados, la forma de ayudar será creando muchos más juzgados.





¿Crear más juzgados será la solución?





No sólo es crear juzgados, sino implementar políticas de resolución alternativa de conflictos. Muchos de los procesos judiciales pueden ser concluidos en la etapa de conciliación tanto en materia civil como penal.





Hay muchos casos. Disculpen la vulgaridad: no toda pelea de borrachos debe ir a la Fiscalía y a los juzgados.





Con la aplicación de la conciliación se puede reducir la alarmante carga procesal que tienen las instancias penales, para eso se tendrá que trabajar de manera coordinada con los colegios de abogados, con el fin de que los juristas cambien su mente; antes de pensar en litigios, planteen la autocomposición de procesos.





Es hora de que la gente componga sus procesos y no acuda ante cualquier problema al Órgano Judicial para hacer efectiva la cultura de paz que establece la Constitución.





¿Se considera legítimo cuando el voto nulo ganó en los comicios judiciales de 2017?





Todos nos consideramos legítimos por cuanto obtuvimos un voto mayoritario; nos lo hemos ganado con las propuestas correspondientes. Esperemos que en poco tiempo, este año, haya un total cambio de la justicia para que el ciudadano pueda confiar en el sistema judicial.





Los nueve magistrados tenemos la voluntad de cambio. En el Tribunal Supremo de Justicia no están iluminados, están personas con vocación de servicio que dictarán sentencias sin prebendas, sin sobornos ni presiones.





¿Lograrán acabar con la corrupción? Varios jueces se vieron involucrados en ilícitos





Esa situación no puede continuar, que haya corrupción no puede continuar. Y no hay mecanismo alguno, debemos ser sinceros, que garantice que ningún juez sea corrupto. Es un acto personal del juez.





Lo que nosotros podemos garantizar es que no vamos a tolerar la corrupción; identificado el corrupto, ya sea juez o litigante, se activarán las acciones penales correspondientes.





La gente también debe aprender que es parte de la solución para acabar con la corrupción. Los bolivianos deben confiar en los jueces; ellos no cobran, son los abogados, el litigante los que hacen correr el rumor de que se cobra en los procesos.





Entonces, el cambio es desde abajo, con la participación de los bolivianos.





Los funcionarios temen una masacre blanca ¿Qué les puede decir?





No se trata de hacer masacres blancas. Cada autoridad trabaja con gente de confianza profesional.



En el TSJ hay personal de libre designación, los nuevos magistrados designaremos a ese personal.



Se respetará a los funcionarios que tienen inamovilidad funcionaria como establece la Constitución.



HOJA DE VIDA



Inicio Nació en Chuquisaca el 26 de junio de 1964.

Estudios Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Trayectoria Dictó clases como docente de derecho.