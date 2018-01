Este 2018 Chuquisaca puede tener referendos



06/01/2018 - 07:33:35

Correo del Sur.- "Hacemos un balance positivo de la gestión institucional y electoral porque creemos que hemos contribuido al fortalecimiento de la democracia, proyectando una imagen de credibilidad y transparencia hacia el Tribunal Electoral de Chuquisaca”.



En la gestión 2017, el Tribunal Electoral Departamental (TED) administró dos procesos referendarios y una elección de autoridades, las que fueron calificadas de altamente transparentes. Este 2018 entre los desafíos están los posibles referendos autonómicos municipales de julio y la probable consulta popular para revocatorio de autoridades de noviembre.



En sesión pública, la sala plena del TED Chuquisaca presentó ayer el informe de labores y rendición pública de cuentas 2017 ante representantes de organizaciones civiles y de instituciones públicas.



La presidenta del TED, Olga Martínez, remarcó que las acciones de gestión y los proyectos desarrollados durante la gestión 2017 estuvieron orientados a "fortalecer la institucionalidad del Tribunal Electoral para garantizar confianza y credibilidad a la ciudadanía en la administración de procesos electorales, referendarios y en la construcción de una cultura democrática, ciudadana y participativa".



Destacó la implementación de proyectos piloto inéditos en el país como el voto electrónico, una experiencia que permite a los estudiantes adquirir capacitación en cuanto a la práctica de la democracia representativa pero además dar los primeros pasos hacia la ciberdemocracia.



Martínez también resaltó la actualización de la geografía electoral. “Tenemos georeferenciados todos los recintos, nosotros podemos controlar a la gente que contratamos para procesos electorales, que son eventuales, no van a hacer dibujo libre, tenemos todo georeferenciado con tiempos, las rutas, además con tecnología de punta", dijo.



En cuanto a la administración de recursos económicos, detalló que el nivel de ejecución física y financiera del POA alcanzó al 95%, lo que equivale a Bs 1.170.061.



En julio de 2017, Huacaya y Macharetí acudieron a las urnas; el primer municipio rechazó su proyecto de estatuto orgánico y el segundo votó por la conversión a autonomía indígena. En diciembre se celebraron las elecciones judiciales.



PROCESOS PARA 2018



Referendos autonómicos municipales en julio y una consulta ciudadana para revocatorio de autoridades en noviembre son los procesos electorales que se podrían realizar este año en Chuquisaca.



El vocal Gunnar Vargas puntualizó que esos plebiscitos se realizarán siempre y cuando los municipios habilitados dispongan del presupuesto necesario y, en el caso del revocatorio, que los solicitantes cumplan con los requisitos.



“No se sabe con certeza si van a haber o no; por ejemplo, los municipios dependen de su presupuesto, pero julio y noviembre tendrían que ser los procesos para los referendos autonómicos y el revocatorio, respectivamente”, remarcó.



El presupuesto para administrar un plebiscito es variable, según la población. Sin embargo, como antecedente reciente se puede mencionar la consulta popular de Huacaya en la que se gastó Bs 58.000.



En cambio San Lucas, al ser el segundo municipio con mayor población en Chuquisaca, podría necesitar alrededor de Bs 350 mil.



“Hay algunos municipios que ya lograron el control de constitucionalidad de sus cartas orgánicas y están listos para ir al referéndum, pero no tienen dinero; Villa Abecia por ejemplo, así como Culpina y San Lucas no pudieron inscribir en su POA (Plan Operativo Anual) de este año, pero pueden conseguir de otro lado, eso me dijeron”, remarcó.



Sugirió que para abaratar costos los municipios vecinos podrían trabajar juntos de modo que también puedan compartir gastos.



Por otro lado, el plazo de presentación de solicitudes para el revocatorio de mandato rige hasta el 5 de febrero, “luego de eso recién se les va a autorizar imprimir libros para la recolección de firmas si es que cumplen con las condiciones”, remarcó Vargas.