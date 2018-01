TSE entregará en febrero proyecto de ley de Organizaciones Políticas



06/01/2018 - 07:29:27

El Diario.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé entregar el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas a la Asamblea Legislativa hasta febrero de la presente gestión, informó el vicepresidente de la entidad electoral, José Luis Exeni.



“Tras la culminación de la revisión de la redacción del proyecto de ley, éste se entregará a la Asamblea Legislativa hasta febrero y esperemos que en el primer semestre de este año se tenga la aprobación de la norma”, explicó Exeni durante la rendición pública de cuentas del Órgano Electoral, una de las proyecciones es contar con esta ley.



Esta propuesta se realizó en base a los planteamientos que presentaron las organizaciones políticas, además que se socializó con los partidos y las representaciones indígenas.



FINANCIAMIENTO



Uno de los puntos fundamentales que se tratará es el financiamiento combinado.



Exeni señaló que el financiamiento para los partidos y organizaciones políticas será de forma “combinada” con la dotación de recursos que será administrado por parte del Órgano Electoral y el financiamiento privado de las organizaciones políticas, en este caso también se establecen restricciones para la forma de obtención de los recursos económicos.



“El financiamiento es el que ya existe y tiene que ver con las contribuciones de las militancias y de las acciones que puedan realizar las organizaciones políticas y los mecanismos que usan para proveerse de recursos (…) el presupuesto no debe provenir de entidades financieras, de cooperación internacional, casas de juego. Los aportes individuales donde no puede contribuir con más del 10 por ciento del financiamiento anual que tenga un partido”, explicó.



Este es uno de los cuatro ejes en los que se basa la norma que reemplazará a la vigente ley de Partidos Políticos, que se aprobó en 1999.



EJES



El resto de los fundamentos está en la forma de su constitución, registro y requisitos, como por ejemplo el número de militantes; la actualización del registro de militantes; la extinción y cancelación de la personería jurídica; la manera de garantizar la participación de mujeres y las fusiones y alianzas posibles, entre otros.



El segundo aspecto está referido a la democracia interna, que determina la pluralidad al interior de las organizaciones y el establecimiento de los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas establecidas por la Ley y que se consigne en los estatutos internos como elegirán sus candidaturas internas, garantizando la participación de mujeres en al menos el 50% en las listas.



En el tercer eje se trabajará lo relacionado a la participación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (ONPIOC), que como lo estable la CPE y declaraciones y convenciones internacionales sobre Pueblos Indígenas.



INFORME



El Órgano Electoral presentó el informe de gestión y rendición pública de cuentas 2017, donde se destacó la realización de las tareas electorales, entre ellos el referendo de en 14 entidades territoriales autónomas para la aprobación de las cartas autonómicas y la conformación de Gobiernos indígena originario.



Además del desarrollo de la elección de altas autoridades al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional del 3 de diciembre, donde se eligió a los 52 magistrados que están a cargo de la administración de este órgano, fueron posesionados por el presidente Evo Morales el pasado 3 de enero en Sucre.



Estas autoridades son cuestionadas por los bajos porcentajes de votación que obtuvieron.



PROYECCIONES



El vocal de la instancia electoral manifestó que una de las proyecciones que el Órgano Electoral tiene para el 2018 es un paquete de proyectos para la reforma de la ley Nº 026 de Régimen Electoral y N 018 del Órgano Electoral, entre estas es el uso de bienes y recursos del Estado para la realización de campañas electorales.



Por otra parte durante la gestión de Gobierno de Evo Morales y la entrega de obras se visualiza la incidencia de campaña electoral, los sectores sociales portan banderas con los colores del partido oficialista, además de los discursos que tienen tintes de propaganda.



En base a estos antecedentes, se cuestionó si establecerán sanciones contra las organizaciones políticas que realicen campaña fuera de los periodos electorales, Exeni indicó que esto no fue debatido por la Sala Plena.