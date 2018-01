Ortiz señala que paro prolongado de la planta de urea afecta mercados



06/01/2018 - 07:02:53

Los Tiempos.- A casi un mes de darse a conocer la paralización de la Planta de Urea y Amoniaco a causa de un problema electrónico, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, consideró ayer que la situación incidirá en la confiabilidad hacia Bolivia por parte de los mercados interesados en el fertilizante.



Aseguró también que no recibió respuesta por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la solicitud formal que hizo el 11 de diciembre para inspeccionar la planta ubicada en Bulo Bulo, Cochabamba. “Demuestra que no quieren mostrar la verdad y la realidad de la planta”.



Los Tiempos buscó ayer la versión de YPFB respecto a la situación de la planta de urea, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.



Sin embargo, el pasado 11 de diciembre, el vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, dijo que recibió la solicitud Ortíz y afirmó que sería respondida de manera oficial cuando el operador (Samsung) confirme la factibilidad de ingresar a la planta. Explicó que la planta, pese a no estar en producción, cuenta con servicios auxiliares y hay circulación de gas y generación de vapor.



Al respecto, Ortiz calificó ayer como “absurdo” el argumento de Saavedra, puesto que el ingreso a la planta debería ser más factible cuando permanece paralizada.



“Lo que sabemos es que la planta de urea continúa paralizada, y cada día que esta planta está paralizada cuesta millones al país”, agregó.



Por otra parte, indicó que una planta nueva, si bien necesita pequeños mantenimientos, no puede estar parada varias semanas, puesto que YPFB debió haber tenido periodos de prueba previos a la inauguración. Asimismo, cuestionó la baja producción del fertilizante, ya que las 32.000 toneladas métricas (TM) de urea granulada que la planta produjo hasta ingresar en mantenimiento corresponden a solamente 15 días de funcionamiento a su capacidad máxima, de 210 TM por día.



El presidente de YPFB, Óscar Barriga, explicó el pasado 14 de diciembre se paralizó la planta para revisar un “módulo que comanda un compresor”.



Indicó también que dichos trabajos forman parte de la garantía de dos años que otorga la firma norcoreana que construyó la planta.





DATOS



YPFB tiene contratos con 4 estados de Brasil. YPFB tiene un contrato con los estados brasileños de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Paraná para la exportación de 335.000 toneladas de urea por año.



Precios para el mercado interno son variables. YPFB acordó con el sector productivo nacional la venta de urea a un precio de 335 dólares por tonelada, aunque este precio variará en función al precio del petróleo.



YPFB reporta “intenciones” de contratos. Países como Argentina, Perú y Paraguay tienen interés en la urea boliviana.