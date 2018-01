Crecen exigencias para abrogar Código Penal



06/01/2018 - 06:39:13

El Diario.- En medio de conflictos sociales de sectores laborales, cívicos y políticos, varias entidades se sumaron al pedido de abrogación del nuevo Código Penal, que fue promulgado por Álvaro García, en su calidad de Presidente del Estado (interino), el pasado 15 de diciembre.



La bancada de Unidad Demócrata presentó ayer a la presidencia de la Asamblea Legislativa un proyecto para la anulación total de esta Ley.



Los legisladores que son miembros de la Comisión especial, constituida para atender temas urgentes durante el receso, manifestaron la necesidad de consensuar un nuevo Código del Sistema Penal.



Los comités cívicos de Santa Cruz y Cochabamba se pronunciaron en el mismo sentido, por considerar que la aplicación de esta norma sería atentatoria a las libertades democráticas y ciudadanas.



El ejecutivo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, declaró que “el Presidente Morales no ha escuchado bien al pueblo y pretende desinflar la demanda de los médicos con una migaja: la abrogación del artículo 205, sobre mala praxis, y con otra a los transportistas, modificando el 137”.



A la protesta más fuerte que es la del sector médico, que lleva 45 días en plan de lucha, se suman los maestros, los transportistas e incluso los empresarios, que observaron la aplicación de la normativa y no desechan -en muchos distritos- la posibilidad de paralizar también sus labores.



La fracción de los gremiales alista una marcha para el lunes 8 de enero, en contra de los artículos 174, 175 y 146 del mismo Código, por considerar que penalizan asuntos tributarios que antes se resolvían por la vía civil. En el mismo día, la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional paralizará sus actividades.



En contraposición, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que “Plantear la abrogación total del Código del Sistema Penal es un sinsentido, porque corrige grandes falencias del Sistema “.



La titular de la Cámara Baja sostiene que “esta Ley fue trabajada puntillosamente y de manera integral, pero que algunos abogados, que no la leyeron en su totalidad, opinan sobre 1 o 2 artículos”.



http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180106/principal.php?n=46&-crecen-exigencias-para-abrogar-codigo-penal