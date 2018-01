Sinopec concluirá la sísmica en San Telmo el 10 de febrero



06/01/2018

El País.- En una inspección realizada a las áreas San Telmo y Astilleros de la provincia Arce, por parte de los Comités Cívicos de distintos municipios de Tarija que apoyan el proyecto de modificar la ley del 45 por ciento para los municipios productores de el país, se conoció que los trabajos de sísmica que realiza la empresa china Sinopec en estas dos áreas concluirá hasta el 10 de febrero del 2018, por lo que crece la expectativa acerca de los resultados que arrojen los trabajos que buscan confirmar la existencia de hidrocarburos.



La ejecución de actividades exploratorias en busca de reservas hidrocarburíferas por parte de la empresa iniciaron en febrero del año 2017, y se tenía prevista su conclusión hasta el primer trimestre del 2018, trabajos que se desarrollaron normalmente en medio de observaciones que surgieron sobre el efecto ambiental que podría conllevar la presencia de las empresas petroleras.

El presidente del Comité Cívico de Bermejo, Julio Mejía, informó que en una inspección de fiscalización realizada esta semana se pudo corroborar que las versiones extremistas sobre daño ambiental no coinciden con lo que se verificó “in situ”, ya que precisamente la visita que realizaron junto con cívicos de Entre Ríos, Padcaya y San Lorenzo, buscaba despejar algunas posturas que indicó ahora no tienen fundamento, y más bien parecen provenir de actores “que no quieren el desarrollo para su provincia Arce”.

En la visita al lugar de las prospecciones, también se recibió informes detallados de todos los trabajos, documentación que según Mejía ahora pasará a ser estudiada para conocer a detalle el marco técnico y legal de los trabajos que se desarrollan en estos dos puntos, tras lo cual indicó se llamará a la prensa para continuar informando y despejando cualquier duda sobre el particular.

“De antemano podemos afirmar que no hay la situación de daño a la naturaleza que se decía por la sísmica, que todo queda desolado, más al contrario se ha visto que los puntos donde se cavaron los pozos están ya cubriéndose de naturaleza, se verifica que hubo un cuidado en ese sentido. Podemos indicar que en cuanto a Bermejo según lo que hemos podido apreciar que no hay tal daño ambiental”, aseguró Mejía.

En ese marco, informó que la empresa va a terminar su trabajo hasta el 10 de febrero, tras lo cual se retirará de las áreas mencionadas con valiosa información, que dijo posteriormente debe someterse a un análisis de especialistas para la interpretación de datos, ya para conocer cuánto de hidrocarburos existe, y para pasar a la fase de explotación con todo el marco legal que esto conlleva.

Sin embargo, Mejía enfatizó que son consecuentes con la causa del 45 por ciento para los municipios productores, por lo que señaló que una vez que termine la empresa este trabajo y se tengan los datos, no se permitirá que las petroleras entren a perforar mientras no se apruebe el proyecto de ley que impulsan junto a los demás municipios, donde dijo se establecerá también un porcentaje para aquellos que no producen. “Si no se aprueba la ley del 45%, preferimos que nuestros hidrocarburos se queden bajo tierra, no vamos a llegar que se lleven nuestros recursos a otras provincias”, agregó.

A su tiempo, el concejal de Unidad Departamental Autonomista (UDA), José Luis Morales, manifestó que sin duda se está ante un momento histórico, y hay esperanza de que los resultados sean positivos, pero de que se apruebe la ley antes mencionada, ya que aseveró que en caso de no ser así, Bermejo continuará siendo una ciudad de las más postergadas que existen en todo el departamento. “Estamos pidiendo algo que es justo, nada más, esperamos que la ley avance por el bien de las provincias que están apoyando una reivindicación”, aseveró.



