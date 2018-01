Hay recursos para 2 de 3 ductos de Misicuni pero el agua llegará en 2 años



Los Tiempos.- Dos de las tres aducciones de Misicuni tienen financiamiento comprometido, pero todavía falta garantizar los recursos para la aducción que llevará agua a Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.



A pesar de que el ducto de Misicuni hacia Sacaba no tiene estudio a diseño final y fue suspendido por un año, el presidente Evo Morales garantizó 30 millones de dólares para su ejecución. También se aprobó una inversión de 21 millones de dólares para el ducto a la zona sur de Cercado.



Sin embargo, el agua de Misicuni demorará unos dos años en llegar a los usuarios de los siete municipios de la región metropolitana, debido a que las aducciones de a Sacaba, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe no tienen estudio a diseño final. A ello se suma que la construcción de los ductos demorará más de 21 meses, debido a que se trata de ductos de más de 20 kilómetros cada una.



El estudio a diseño final del ducto que llevará agua de Misicuni a Sacaba fue suspendido porque el municipio presentó un estudio para traer 730 litros de agua por segundo para riego y consumo humano de la zona de Palca. También tenía el componente energético.



Pero el jueves, después de una reunión en La Paz, el Presidente tomó la decisión de financiar la aducción de Misicuni a Sacaba debido a que el estudio de Palca demorará un año y la población requiere el líquido.



Este ducto será de 26 kilómetros y transportará 200 litros de agua por segundo al municipio. Costará 30 millones de dólares.



El estudio a diseño final lo realizará el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y se espera que, en junio de este año, la obra ya se esté ejecutando, informó el gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapas), Óscar Zelada.



Otros ductos



El ducto a la zona sur de Cercado es el más avanzado porque su estudio a diseño final debía ser entregado la primera semana de diciembre.



El tramo tiene garantizado un financiamiento de 21 millones de dólares. Se iniciarán los trámites para que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne estos recursos a la Gobernación. La licitación se realizará por paquetes para que se pueda avanzar en varios tramos simultáneamente, informó el responsable de las aducciones de Misicuni de la Gobernación, Sergio Caballero.



Éste recorrerá 31 kilómetros partiendo en Jove Rancho (Quillacollo), Colcapirhua, Quenamari (Cercado), 1 Mayo y Uspha Uspha. Su construcción podría ejecutarse en 21 meses.



En tanto, en el tramo Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe sólo se ejecuta el proyecto a diseño final para Quillacollo, que será entregado en marzo, pero todavía no se tiene estudio para los otros municipios. La presa de Misicuni se encuentra en Quillacollo.



Tampoco se tiene el presupuesto garantizado y la Gobernación espera que el BID pueda financiar el mismo.







DUCTO A LA ZONA SUR DE CERCADO



El ducto a la zona sur será licitado en cinco tramos o paquetes para agilizar su construcción. El estudio a diseño final también fue ejecutado de la misma manera.



De esta forma se evita una licitación internacional y se realiza una licitación nacional. Diferentes empresas ejecutarán la obra.



En 2017, la presa Misicuni acumuló 37 millones de metros cúbicos (MMm3) de agua. Hasta noviembre, sólo se consumieron 2 MMm3, esto se debe a que sólo el ducto de Semapa se había concluido.



El agua demorara más de dos años en llegar a la zona sur de Cercado y al resto de los municipios de la región metropolitana. Eso se debe a que la construcción de los mismos aún está en etapa de elaboración.



