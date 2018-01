Transporte pesado y cisternas anuncian paro desde el lunes



06/01/2018 - 06:28:26

Página Siete.- El transporte pesado y los camiones cisternas ratificaron el paro previsto para el lunes también se sumarán a la medida en contra del nuevo Código dis Sistema Penal.



“Como sector, nosotros estamos yendo a un paro desde el lunes a nivel nacional como sector del transporte por todas las medidas (que impone) el Código Penal. Éste (el paro) es indefinido y queremos dar a conocer a la población que tomen recaudos porque no sabemos qué tiempo va a durar. A los importadores y exportadores tomen todas las medidas porque el paro es indefinido. Ése es el sentir del transporte pesado nacional e internacional y ésa es la determinación del ampliado”, declaró el presidente del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Gonzalo Baldiviezo.





La medida la asumen pese a que el presidente Evo Morales anunció que se derogará el artículo 137 del nuevo Código Penal, el cual era cuestionado por el transporte pesado. Sin embargo, los dirigentes de este sector manifestaron que hace dos años tienen otras demandas que no fueron atendidas por el Gobierno.





Este paro también será acatado por el Sindicato Mixto de Transportes en Carburantes Nacional e Internacional (Simtrac). A través de una nota enviada a la Asosur La Paz resolvieron “entrar al paro nacional e indefinido a partir de las cero horas del lunes 8 de enero en contra del nuevo Código Penal que atenta al sector del transporte. Es por esta razón que nuestro sector entra en apoyo al paro”.





El secretario de Hacienda de la organización Ángel Ramos, dijo que la nota fue enviada a la Asosur para que tomen sus recaudos respectivos y para que puedan aprovisionarse” del los carburantes este fin de semana. “Las (gasolineras) que puedan van a abastecer, nosotros ya pasamos una nota y no podemos desabastecer a la población. Mucho depende de la asociación de surtidores de La Paz”, declaró. Según su evaluación, las gasolineras pueden abastecer hasta dos días, pero mucho depende de la cantidad que puedan almacenar y de la demanda.





Los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados convocaron a los transportistas a una reunión ayer por la mañana en la Asamblea Legislativa. Los dirigentes llegaron hasta las puertas, algunos ingresaron a las oficinas, pero inmediatamente después salieron.





El presidente del Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (Ceatpenal), Edgar Tola, dijo que la reunión la sostendrán sólo con el Presidente. “Como transporte pesado no vamos a entrar a reuniones con ministros, diputados o senadores. Pedimos reunión con el señor presidente del Estado”, dijo en las puertas de la Asamblea y afirmó que su sector tiene otras demandas.



Aceptan diálogo



Medida La Confederación Nacional de Choferes dirigida por Ismael Fernández acepta el diálogo y no va al paro a partir del lunes. “Somos la Confederación, la máxima institución del país, donde el transporte pesado, interdepartamental y otros tienen su estructura dentro de la Confederación y todos los que estamos dentro no vamos a tomar ninguna medida", dijo su máximo dirigente, Ismael Fernández.

Respuesta El viceministro de Transportes, Galo Bonifaz dijo que están conspirando en contra del Gobierno: “El bloqueo perjudica a ellos mismos. Creo que el Presidente no escuchará caprichos de unos dirigentes, (...) Ya no están persiguiendo la derogación del código penal, están conspirando contra el Estado”.



