Fiscalía investigará como homicidio la muerte de mujer expuesta a gasificación en Santa Cruz



05/01/2018 - 20:04:00

Santa Cruz, (ABI).- El fiscal de distrito de Santa Cruz, Freddy Larrea, anunció el viernes que una comisión de fiscales investigará como homicidio el caso de la muerte de Rosalí Bello (59), oriunda de Puerto Pailas, que falleció en la víspera, tras estar internada desde el 29 de diciembre después de haber estado expuesta a una gasificación en una marcha.



"Hay un proceso del caso abierto inicialmente por lesiones gravísimas pero por el sensible fallecimiento se modifica el tipo penal de homicidio; una comisión de fiscales junto con el médico forense han procedido a realizar la autopsia para determinar la causa de la muerte", informó a los periodistas.



Larrea dijo que el Ministerio Público está a la espera del resultado del protocolo de autopsia y en función al informe médico determinar si la causa de la muerte fue por efecto del gas lacrimógeno que inhaló Bello.



No descartó que se cite a personas civiles, que sean identificadas en imágenes de video, en calidad de testigos, además de posibles autores y posiblemente alguna autoridad policial, como imputados en base a una evaluación de la comisión de fiscales.



Bello fue afectada mientras la Policía procedía a desbloquear, con el uso de agentes químicos, un bloqueo protagonizado por médicos sobre la carretera a Trinidad, a la altura de Puerto Pailas, el 29 de diciembre pasado.



Según testigos, la mujer no era parte del bloqueo y se vio afectada por una granada de gas lacrimógeno que cayó dentro de su domicilio, lo que provocó su desvanecimiento y posterior traslado a un centro médico donde estuvo en estado de coma.