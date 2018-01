Salud reporta brote de epidemia de conjuntivitis en Santa Cruz



05/01/2018 - 20:03:12

Santa Cruz, (ABI).- El director de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Roberto Torres, reportó el viernes un brote de epidemia de conjuntivitis en Santa Cruz y recomendó a la población tomar precauciones para evitar su contagio.



"Es un hecho que en Santa Cruz hay un brote de conjuntivitis, que es una infección viral que afecta la conjuntiva de los ojos y no es una enfermedad letal, pero que podría producir problemas de opacidad con los ojos por varios días", informó a los periodistas.



Torres recomendó a las personas que tienen esta enfermedad permanecer en su hogar al menos durante los primeros cinco días de la fase viral, porque es una afección muy contagiosa.



Asimismo, recomendó a la población no compartir toallas, lavarse las manos permanentemente, utilizar alcohol en gel para desinfectarse, no restregarse los ojos porque pueden portar el virus y evitar dar la mano a otras personas.



"Aún no se tiene un registro de cuantos casos hay en la región pero se evidenció que en los centros médicos y nosocomios se están atendiendo muchos casos de esta enfermedad en personas de diferente edad", aclaró.