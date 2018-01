Médicos condicionan suspensión del paro a cese de persecución, sanciones y despidos



05/01/2018 - 19:18:31



La Paz, (ABI).- El Colegio Médico de Bolivia condicionó el viernes la suspensión del paro indefinido de salud al cese de una supuesta "persecución" contra dirigentes que encabezaron las movilizaciones del sector, además de dejar sin efecto las sanciones y despidos por los 44 días en el que los galenos no brindaron atención a la población, informó su presidente, Aníbal Cruz.



"Observamos con extrañeza que la misma (el documento final para solucionar el conflicto) no cuenta con el punto sexto del acta de preacuerdo que destalla el cese a la persecución de estudiantes, dirigentes y miembros de base de nuestro sector así como la suspensión de procesos, sanciones y despidos y clausuras de farmacias", explicó en conferencia de prensa.



Pasado el mediodía, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no hay necesidad de realizar más reuniones con los representantes del sector salud y pidió levantar el paro indefinido.



Romero envió una nota al Colegio Médico de Bolivia adjuntando un acuerdo final que detalla las exigencias del sector, entre ellas el compromiso de derogar el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, para que lo firme el sector salud.



Luego Cruz devolvió el acuerdo final al Gobierno y adjuntó una carta que explica los motivos para no firmar ese documento y mantener sus medidas de presión.



"Este es el punto seis del acta de preacuerdo (el tratamiento de las sanciones establecidas), se lo obvio y lo miramos con extrañeza. Por eso devolvimos el documento y mandamos una carta explicando este aspecto", justificó.



El documento final ratifica el preacuerdo firmado el 1 de enero último en Cochabamba respecto a construir un nuevo sistema de salud, elaborar la Ley General de Salud, fijar aranceles y costos del servicio privado de salud, conformar una comisión técnica entre el Gobierno y Colegio Médico de Bolivia para trabajar en la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, en el marco de la ley 3131 de ejercicio del profesional médico.