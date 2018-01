Rafael Correa llegó a Ecuador para hacer campaña a favor de la reelección indefinida



Infobae.- El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vive en Bélgica tras una década en el poder, regresó este viernes a su país para hacer campaña contra el referéndum convocado por el gobierno para suprimir la reelección indefinida.



Correa arribó durante la madrugada a Guayaquil, donde fue recibido por simpatizantes y encabezó una caravana con vehículos que recorrió parte de ese puerto marítimo, según imágenes divulgadas por la diputada correísta Marcela Aguiñaga en su cuenta de la red Twitter.



El ex gobernante, convertido en el principal opositor al mandatario Lenín Moreno, aparece en videos sobre un camión descubierto lanzando arengas y acompañado por la misma Aguiñaga y el también legislador Carlos Viteri.



"Decían que no volvería. Decían que teme regresar. Aquí comienza la Nueva Historia del Ecuador. Aquí está el verdadero pueblo, ¡tú pueblo!", dijo Viteri por Twitter.



En el referéndum del 4 de febrero, Correa (2007-2017) medirá fuerzas otra vez con el gobernante Lenín Moreno, que llamó a consulta para eliminar la reelección indefinida impulsada por su antecesor, quien quedaría inhabilitado para intentar volver al máximo cargo.



Moreno busca restablecer la reelección por una sola vez, que originalmente contemplaba la Carta Magna en vigencia desde 2008.



Ambos sostienen una agria disputa de poder que dejó en crisis al movimiento Alianza País (AP, izquierda), dividido entre morenistas y correístas incluso en el mayoritario bloque en el Congreso.



"Viene a impulsar la campaña por el "No" en una consulta que es inconstitucional, ilegal e ilegítima", dijo el jueves a la AFP Ricardo Patiño, presidente encargado del ala correísta en el fraccionado partido oficialista.



Correa, quien no ha descartado postularse para el comicio presidencial de 2021 ante la "traición" de su ex partidario Moreno, permanecerá en campaña en el país hasta la consulta, que definirá otros cambios en políticas implementadas por el correísmo.