Gobierno no realizará más reuniones con médicos y pide levantar paro

05/01/2018 - 16:29:52

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el viernes que no hay necesidad de realizar más reuniones con los representantes del Colegio Médico de Bolivia y pidió levantar el paro indefinido que cumplió 44 días.



"No veo la necesidad de generar más reuniones, sino más bien restablecer los servicios médicos de manera inmediata", explicó en conferencia de prensa después que el representante de los médicos, Aníbal Cruz, pidió una reunión para concretar acuerdos y firmar una solución definitiva al conflicto.



Romero informó que envió una nota al Colegio Médico de Bolivia adjuntando un acuerdo final que detalla las exigencias del sector, entre ellas el compromiso de derogar el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, para que lo firme el sector salud.



Ese documento final ratifica el preacuerdo firmado el 1 de enero último en Cochabamba respecto a construir un nuevo sistema de salud, elaborar la Ley General de Salud, fijar aranceles y costos del servicio privado de salud, conformar una comisión técnica entre el Gobierno y Colegio Médico de Bolivia para trabajar en la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, en el marco de la ley 3131 de ejercicio del profesional médico.



Además, el acuerdo ratifica abrogar los decretos supremos 3092, 3091 y 3385 de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Salud, para elaborar una nueva norma que defina la instancia de fiscalización y regulación de la atención que reciben los pacientes.



Romero agregó que el jueves el presidente Evo Morales solicitó a la Asamblea Legislativa derogar el artículo 205 del nuevo Código Penal para acabar con el conflicto en salud.