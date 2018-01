Álvarez se quedará en el Rojo; su salida a Sudáfrica se frena



05/01/2018 - 08:39:25

Opinión.- El goleador del torneo Clausura de la Liga y del club Wilstermann, Gilbert Álvarez, se quedará en Cochabamba para la siguiente temporada, informó el secretario general del club Rojo, Renán Quiroga.

El futbolista tenía ofertas para migrar al fútbol de Sudáfrica, pero las mismas no pueden concretarse por las diferencias económicas entre ambas entidades.

“Lamentablemente el caso de Gilbert no se puede concretar para que él pueda salir a otro club del exterior. Álvarez se queda en el equipo y nosotros ya no buscaremos otro delantero”, dijo Quiroga.

El atacante se constituyó como una pieza fundamental en el equipo aviador en la temporada pasada. Además, el entrenador Álvaro Peña espera contar con el futbolista en el torneo Apertura y la Copa Libertadores de este año.

El futbolista explicó que las negociaciones las están realizando de club a club y no conoce los detalles de estas.

“Tengo contrato vigente con el club. Si me quedo en el club tengo que reunirme con los dirigentes para conversar el tema contractual”, dijo Álvarez.

Asimismo, Quiroga explicó que la siguiente semana viajará a Brasil para conversar con sus similares del Sao Paulo FC y tratar de llegar a un acuerdo para lograr el préstamo del volante Thomaz Santos.

“Los dirigentes del club brasileño nos pidieron que esperemos un poco porque ellos tienen otras ofertas por el jugador. El propósito es contar con Thomaz, de quien se conoce sus condiciones técnicas y olfato para concretar”.



ARQUEROS La dirigencia de Wilster prefirió enfriar las negociaciones con el portero uruguayo Álvaro Villete y volcó su mirada a los metas nacionales Jorge Ruth y Eder Jordán.

Buscan cubrir el espacio que dejó el chileno Raúl Olivares, quien ya culminó su contrato con el club Rojo y no está en planes del estratega Peña. Además, que se “quema” un cupo para un extranjero.