Sucre: Acusan a instituciones de vulnerar el fuero sindical



05/01/2018 - 08:33:39

Correo del Sur.- Miembros del comité ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) declarados en comisión para ejercer esos cargos denunciaron que fueron presionados por los administradores de las instituciones y empresas públicas donde trabajan para continuar desarrollando sus funciones, lo que perjudicaría su labor sindical. El Jefe Departamental de Trabajo señaló que el fuero sindical de los dirigentes está garantizado y que no recibió ninguna denuncia de vulneración de ese derecho.



El ejecutivo de la COD, Carlos Salazar, junto con sus colaboradores, denunció ayer que “desorientados” por la Jefatura Departamental del Trabajo las autoridades de las empresas e instituciones públicas en las que trabajan los dirigentes, como la Fábrica Nacional de Cemento S. A. (FANCESA), el Servicio Departamental de Salud (SEDES), el Seguro Social Universitario, la Caja Nacional de Salud (CNS) y el Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) les exigieron que retornen a sus fuentes laborales.



“No entendemos que al Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental le van a decir que vuelva a sus funciones de trabajo si claramente la ley establece que el fuero sindical y la declaratoria en comisión corren desde el día en que hemos sido elegidos”, manifestó Salazar.



El dirigente dijo que se trata de “una persecución política” y acusó a la Jefatura Departamental del Trabajo que “anda desorientando y confundiendo a la parte patronal, y que además anda confabulando con esta organización”.



“No he tenido ni una sola denuncia en el que me digan ‘están afectando mi fuero sindical’, para nada”, respondió el jefe Departamental del Trabajo, Juan Pablo Yucra.



Rechazó las acusaciones de los dirigentes y les instó a presentar denuncia para “procesar a los empleadores” que estarían tratando de vulnerar el fuero sindical.



“Nosotros vamos a defender en todo momento a los trabajadores, sea cual sea su religión, su idioma o su color político. La visión del Ministerio es brindar el apoyo necesario”, agregó Yucra.