7 periodistas dejaron medios por presión o por polémica



05/01/2018 - 08:23:13

Página Siete.- Desde 2013, al menos siete periodistas dejaron medios de comunicación por presión o por polémica. La cifra es el resultado de un recuento realizado sobre la base de una revisión hemerográfica.



El tema cobra vigencia debido a la reciente salida de Cadena A del periodista y productor televisivo Juan Carlos Arana, quien al despedirse de los televidentes lanzó la expresión: “¡Que viva la prensa libre!”.



El comunicador comentó que no le renovaron el contrato y que desconocía las razones del porqué.



“Cadena A me comunicó hace unos días que no iban a renovar el contrato (...). Ya hace meses me adelantaron, se veía venir este momento, pero nunca pensé que fuera así, pensé que se iba priorizar la calidad de producción y el apoyo de la gente, antes que otra cosa”, declaró Arana, en una entrevista que concedió a este medio impreso.



El recuento que realizó Página Siete da cuenta de que además del caso de Arana en la lista de las salidas emblemáticas están las de los periodistas Raúl Peñaranda, Eddy Luis Franco, Enrique Salazar, John Arandia, Amalia Pando y Gonzalo Rivera.



Raúl Peñaranda renunció a la dirección de Página Siete el 22 de agosto de 2013, para evitar que el Gobierno utilice un error publicado -referido a la excomunión y el apoyo de cuatro ministros al aborto- “para atacar” al rotativo.



“Yo me hago responsable de ese error porque, como director, debo velar para que los sistemas de control y filtros del periódico funcionen adecuadamente; en este caso no funcionaron y ésa es mi responsabilidad; yo no puedo permitir que el Gobierno utilice ese error para atacar al periódico del que soy fundador”, dijo Peñaranda cuando dimitió.



En marzo de 2014, el periodista Eddy Luis Franco se alejó de PAT luego de realizar una cobertura de la inundación en Beni. “Pude reflejar con sentimiento lo que vi: un desastre que aún sigue”, escribió en su mensaje de despedida.



En aquel entonces circularon comentarios de sus colegas en sentido de que la salida de Franco estaba relacionada con que en la cobertura que realizó mencionó la palabra “desastre”.



El periodista José Gary Añez sostuvo: “Quiso ponerle título a lo que vio, hizo su trabajo, hizo su oficio… Las palabras: Desastre Nacional no deben ser utilizadas… censuraron. Como hombre que se respeta… se fue”.





En mayo de 2015, la Red Uno rescindió contrato con Enrique Salazar, luego de que éste tuviera una fuerte discusión, al aire, con la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco. “Fue el medio, fue la autocensura”, sostuvo Salazar.



“El directorio de la Red Uno de Bolivia me acaba de decir: ‘Enrique, hasta aquí va el contrato con usted’, hace poco más de 24 horas tuvimos un impasse con la Ministra de Comunicación y, bueno, me dijeron: ‘no queremos que usted siga en la Red’. Querían explicarme, yo les dije: ‘No necesitan explicarme nada’”, relató el comunicador el 22 de mayo de 2015.



Ese mismo año, el 5 de agosto, el periodista John Arandia, quien dirigió la revista informativa Todo a pulmón, dejó Cadena A. En aquella oportunidad el comunicador indicó que rescindieron su contrato.



“No pude despedirme en la tele hoy, pero gracias a todos por estos 17 años en la TV nocturna.



Mucha paz”, expresó, vía Twitter, el día que dijo adiós.





El 10 de agosto, la periodista Amalia Pando oficializó su renuncia a la red ERBOL para evitar la “asfixia económica” de esa emisora. En la carta que Pando dirigió al director de ERBOL, Augusto Peña, explicó que con su renuncia pretendía “buscar la clemencia del Régimen, puesto que el Gobierno habrá conseguido lo que venía buscando, acallar a la periodista más crítica de ERBOL”.



En aquella oportunidad, el 13 de agosto, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se pronunció al respecto. “La APLP hace suyas las acciones que el periodismo nacional organizado asuma contra este atentado gubernamental, que en los últimos meses ya ha cobrado varias víctimas, entre ellas John Arandia de Cadena A y Amalia Pando de ERBOL, y se solidariza con estos colegas”, indicó esa organización en un comunicado.





A principios de 2017, el periodista Gonzalo Rivera se alejó de Católica Tv. El caso fue incluido entre los 18 casos de restricción a libertad de prensa que detectó el Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, durante el primer semestre de 2017. La entidad plasmó la situación en el Reporte de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia.





El caso se menciona como el “cierre” del programa Encontrados, que dirigió el periodista en ese canal, debido a “presión publicitaria”. Rivera declaró en aquella oportunidad -según el informe- que Católica Tv “siente que se lo perjudica con la publicidad que el Gobierno da a otros medios”.