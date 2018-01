Dirigente campesina dice que ministros se creen reyes chiquitos



05/01/2018 - 08:13:14

La Razón.- La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, calificó a los ministros como “reyes chiquitos”.



“Los ministros se creen reyes chiquitos, pero en este proceso de cambio no puede haber eso”, afirmó la dirigente a La Razón. Sostuvo que algunos titulares de las carteras de Estado desconocen “toda la lucha para llegar a un gobierno indígena”.



“Digo eso, porque hay ministros que no saben lo que un pobre necesita y se puede hacer gestión para dar solución; tenemos propuestas”, señaló Flores.



Dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) insistieron ayer en que el presidente Evo Morales tome en cuenta las observaciones que ya realizaron a los ministros en diciembre, en Villa Tunari.



En diciembre, Morales y su gabinete se reunieron con la Conalcam para evaluar la gestión y proyectar acciones para 2018.



“Algunos ministros evidentemente han sido observados, algunas ministras, por falta de coordinación en esta gestión; es nuestra obligación la coordinación, la gestión para bien de nuestro pueblo”, admitió Morales durante ese encuentro.



El martes, el Mandatario volvió a referirse al tema en conferencia de prensa y aseguró que no tiene planeado hacer modificaciones en su gabinete de ministros. “Estamos trabajando bien”, expresó la autoridad.



El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani, explicó que ven una “mala atención en algunos ministerios” porque priorizan la burocracia. “Eso perjudica al trabajo que hace nuestro hermano Presidente”, dijo.



Sostuvo que el trabajo de los 20 ministros fue cuestionado. “Hubo observaciones a todos los ministerios”, aseguró.



El 23 de enero, Morales hará conocer si ratifica a los ministros.