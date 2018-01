Tras reunión de la Conalcam: En la mira varios ministros



05/01/2018 - 08:09:31

El Día.- La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) en la reunión ampliada con el presidente Evo Morales en Villa Tunari, hizo varias observaciones a los ministros del gabinete, pero dejan al Mandatario decidir si procederá o no cambios en su entorno.



Varios reclamos. Las organizaciones sociales que son el brazo político y electoral del Gobierno reconocieron que existen varias observaciones a los ministros de Estado, pero que los posibles cambios son de estricta atribución del presidente Morales.



Los dirigentes coincidieron que todos fueron "observadores", unos más que otros; algunos recibieron una nota de aplazo, otros fueron criticados por sus equivocaciones y errores, aunque también dicen que la labor de las autoridades es compleja por la responsabilidad que supone el cargo.



Evalúan a cada ministro. El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Teodoro Mamani, no libró a ninguno de la evaluación a la que sometieron a los ministros en Villa Tunari.



"(Hicimos) observaciones a todos, no a unos cuantos, hemos observado a todos, son todos. No hay una atención coherente", declaró Mamani, aunque no quiso referirse a los ministros que recibieron mayores críticas.



La dirigente máxima de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, sostuvo que algunos se aplazaron, otros se equivocaron o cometieron errores, por ejemplo citó el caso de la ministra de Comunicación, Gísela López o de la ministra de Salud, Ariana Campero. "Veo al Ministerio de Comunicación, que aplique la comunicación y la socialización de cada ministerio y eso después no se hizo. Salud por supuesto, ha intentado, pero hay errores y por no existir coordinación con las bases", reclamó.



Gabinete social. La Conalcam se constituye en el gabinete social y político del Gobierno. Mantiene reunión con el presidente Morales donde también asiste el vicepresidente Álvaro García Linera y en algunas circunstancias ministros o viceministros.



Poco antes del 25 de diciembre, se llevó a cabo una reunión ampliada en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba, donde según los dirigentes se hizo un repaso al trabajo de los colaboradores del Mandatario, a quienes critican que mantienen la burocracia en el aparato estatal y que la gestión no es efectiva con relación a la atención de la ciudadanía.



2007 Conalcam

Ese año se fundó la Coordinadora Nacional del Cambio, para apoyar la Constituyente.



20 Carteras

Conforman el gabinete ministerial boliviano. Cuatro mujeres ocupan cargos y 16 hombres.



22 Enero

Para el aniversario del Estado Plurinacional se prevé cambio de ministros.