Ejecutivos alistan cambios para enfrentar el año preelectoral



05/01/2018 - 08:07:24

El País.- Arrancó el año político y con él, las especulaciones sobre los cambios de gabinete tanto a nivel nacional como departamental. La consigna en uno y otro es reforzar el equipo de trabajo políticamente para enfrentar el año preelectoral clave, pero sin descuidar la parte técnica, pues cualquier error a estas alturas podría resultar fatal.



En La Paz, sin mucha imaginación, se da por descontado que Juan Ramón Quintana volverá a “su” Ministerio de la Presidencia luego de un año de oxigenación en Cuba y apelando a otro problema de salud que aqueja a su relevo René Martínez, que no ha logrado desplegar su red. El retorno de Quintana supondría casi automáticamente el retorno del ex canciller David Choquehuanca dado el pacto de la regeneración alcanzado el pasado año y que, al parecer, no ha convencido a Evo Morales y Álvaro García Linera.



El propio presidente Evo Morales ha señalado que “por salud” se cambiará a algunos ministros dando pie a una triple interpretación. En los últimos meses han tenido problemas de ese tipo el ya ex ministro de Economía Luis Arce Catacora, que se retiró, Reymi Ferreira, que aparentemente se recuperó, además del mentado René Martínez. Por salud, también se hace referencia a la Ministra Ariana Campero, tocada después de los 40 días de paro médico en los que no ha sabido mantener la negociación. Pero por salud también se hace referencia a esos otros ministros que han causado algunos quebraderos de cabeza importantes, como Carlos Romero en Gobierno.

La decisión finalmente la tomará el presidente Evo Morales con su cada vez más amplio y menos leal - hermético núcleo de asesores que ha sustituido a la Conalcam. El objetivo para Morales es superar el debate político después del año 2017, donde se logró la habilitación por parte del Tribunal Constitucional para los comicios de 2019, y centrarse en la gestión ahora que la crisis coyuntural empieza a pasar.

Oliva, a reducir

En similares términos piensa el Gobernador Adrián Oliva, también rodeado de un reducido núcleo de aliados de confianza y con un gabinete que no ha alcanzado las expectativas sobre todo en aquellas secretarías que debían servir para desaguar la presión en los momentos de mayor intensidad política.

Desde fuentes cercanas se señala una más que probable reducción de carteras para enfrentar la parte sustancial de la legislatura antes de la vorágine electoral que, en cierta medida, ya ha arrancado. Existen dudas sobre si el cambio es inminente o se hará después del informe de gestión que, presumiblemente, será a finales de enero.

En la nueva configuración desaparecerá la Secretaría de Gobernación, creada para un Luis Alfaro que en las últimas semanas ha criticado con dureza la política de la Gobernación pero que no contempla la renuncia. Las funciones serían asumidas bien desde la secretaría de Coordinación de Waldemar Peralta o bien desde la de Gestión Institucional de Rubén Ardaya que ha culminado un año exitoso de trabajo tanto en el Pacto Fiscal como en la gestión de alternativas de financiamiento.

Normalmente también desaparecerá Autonomías, que pasará a ser dirección en un movimiento similar al que registró el Gobierno nacional convirtiendo en viceministerio la cartera de Hugo Siles en pleno debate del Pacto Fiscal. En el caso de Tarija, el proceso de Autonomía Regional ya está a punto de culminar.

Se espera también una nueva definición de la cartera de Desarrollo Productivo, asumiendo otras competencias y cambios en las carteras que protagonizaron escándalos, como la de Hidrocarburos.