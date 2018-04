Exportaciones no tradicionales bajaron en $us 302 millones

05/01/2018 - 08:00:10

Página Siete.- En 2017, las exportaciones de productos no tradicionales de Santa Cruz disminuyeron en 302 millones de dólares con respecto a 2016, según la evaluación de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX).





El año pasado, por la venta de soya y sus derivados, azúcar, girasol y sorgo se captaron 881 millones de dólares entre otros productos; mientras que en 2016 se obtuvieron 1.183 millones de dólares (ver gráfica).





“Nos genera preocupación por el sector no tradicional, que de exportar un valor de 1.183 millones de dólares en 2016, se redujo a 881 millones en 2017, dejando de circular 300 millones de dólares menos en la economía formal”, observó el presidente de la CADEX Santa Cruz, Osvaldo Barriga, durante su evaluación de gestión.





Anticipó que a nivel nacional, la venta de los productos no tradicionales también reflejará un descenso de 1.895 millones a 1.545 millones de dólares.





En el total de ventas al mercado externo, CADEX estima que Bolivia cerró el año con 7.800 millones de dólares y que Santa Cruz contribuyó con 1.925 millones de dólares.



Según Barriga el descenso de las exportaciones afectó a otros sectores como el servicio logístico y el transporte.





Por ejemplo, se calcula que en 2016 circularon con mercadería al exterior 98.108 camiones, mientras que en 2017 solamente 73.596 unidades (ver gráfica).





También hubo un descenso en el movimiento de transporte ferroviario y fluvial.





“Es momento de comenzar a trabajar de manera más intensa en nuestra oferta exportable y el acceso a nuevos mercados a través de los mecanismos que corresponden, para eso toca empezar a trabajar en aquellas políticas que hoy le ponen una camisa de fuerza a las exportaciones”, sugirió Barriga.





Agregó que hay proyectos que pueden mejorar la competitividad de Bolivia, como el HUB de Viru Viru y Puerto Busch, pero están por concretarse.





El pasado 19 de diciembre, el Gobierno levantó la restricción a las exportaciones de azúcar, alcohol y subproductos, soya y derivados, carne de res y sorgo luego de un acuerdo suscrito por el presidente Evo Morales con empresarios.



Sobre el tema, Barriga destacó la medida aunque dijo que las mismas se deben concretar con las respectivas normas.





El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) resaltó que la liberación permitirá acentuar la inversión en el sector e incrementar el área de siembra.