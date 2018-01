Servicio de deuda externa será más caro por alza de intereses



05/01/2018 - 07:58:16

El Diario.- De acuerdo con datos del informe sobre deuda externa del Banco Central de Bolivia (BCB), las mayores obligaciones del ente emisor con acreedores externos están pactadas en moneda dólar, lo que afectará la amortización de la deuda externa pública en razón a las últimas declaraciones de las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) que seguirá este año ajustando hacia arriba los intereses de los denominados Bonos del Tesoro, lo que encarecerá el pago de deuda en dólares estadounidenses. La segunda moneda de la deuda externa boliviana está compuesta por yuans de China y en tercer lugar por euros de la Unión Europea.



JUNIO 2017



A junio la deuda externa alcanzaba a $us 8.718,5 millones, y en ese período la distribución por moneda era la siguiente: En dólares, la deuda se situaba en $us 7.833,6 millones, el yuan renmimbi $us 364, 2 (RMY 2.475,7 millones), euros, $us 340,4 millones (euro 297,6), yen japonés $us 69 millones (JPY 7.742,3 millones), libra esterlina $us 63,1 millones (GBP 48,1 millones) y varios $us 48,1 millones.



En junio, el saldo de la deuda externa se encontraba comformada por distintas monedas, predominando al 30 de junio de 2017 el dólar estadounidense (USD) con 89,9%, luego están el yuan renmimbi (RMY) 4,2%, euro (EUR) 3,9%, yen japonés (JPY) con 0,8% y la libra esterlina (GBP) con 0,7%.



NOVIEMBRE 2017



Entretanto, al 30 de noviembre de 2017, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 9.108,3 millones, y en porcentaje del PIB representó el 24,8%, muy por debajo del límite internacional de 50% definido por la CAN. Los desembolsos alcanzaron a $us 2.042,1 millones y fueron destinados a la ejecución de importantes proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social del país, señala el informe del BCB. La amortización de capital alcanzó a $us 286,8 millones, los intereses y las comisiones, sumaron $us 233,8 millones.



BONOS SOBERANOS



El Presupuesto 2018 autorizó la colocación de los denominados bonos soberanos por $us 1.000 en este año. Dos emisiones anteriores dieron un acumulado de $us 3.000 millones, que es la deuda contraída por el Gobierno con acreedores privados.



FED



Sin embargo, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar, el pasado 13 de diciembre de 2017, ligeramente su tasa de interés, podría aumentar los servicios de la deuda externa del país.



Agencias internacionales señalaron que a pesar del aumento dejó a un nivel suficientemente bajo como para continuar estimulando el crecimiento económico estadounidense, que habría salido de la recesión.



TASAS



La Reserva Federal elevó las tasas un 0,25 por ciento a un rango de entre 1,25% y 1,5%. El aumento deja la tasa de referencia por debajo de los promedios históricos.



La FED recortó las tasas casi a cero durante la recesión en un intento por impulsar la economía y luchar contra el desempleo al hacer que sea más barato pedir prestado el dinero necesario para construir fábricas, comprar equipos y contratar personal.



Según reportes internacionales, los especialistas estiman que la decisión se repetirá en la actual gestión, ya que los expertos equilibran la necesidad de impulsar el crecimiento con las preocupaciones de que la inflación podría salirse de control. Se espera que la FED eventualmente eleve su tasa al 2,8%, en 2018.