Para empresarios, el pago del ITF limita la relación con la inversión extranjera

El Deber.- Los empresarios no ocultan su preocupación por la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que se grava en las operaciones realizadas en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a cualquier moneda extranjera en las entidades financieras. Consideran que su aplicación resta oportunidades a la inversión extranjera y piden su entierro definitivo.



“Es preocupante este impuesto que se viene incrementando cada año porque son mayores tasas al sector empresarial. Entendemos que el Gobierno quiere cubrir el déficit fiscal, pero no tiene que ser vía los empresarios. Limitamos el intercambio con el extranjero. Cuando viene un inversor extranjero, lo que quiere es devolver sus divisas en dólares, no en bolivianos. Encarecemos nuestra apertura al mundo porque el mundo utiliza dólares”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas.



Aplicación de la normativa

La Ley 713 de 2015 amplía hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del ITF, que fue creado con la Ley 3446 en 2006, ampliado con el Presupuesto General del Estado (PGE 2009) y con la Ley 234 de 2012.



El artículo 2 de la Ley 713 establece que la alícuota progresiva de este impuesto será del 0,15% en la gestión 2015; 0,20% en la gestión 2016; 0,25% en la gestión 2017; y 0,30% en la gestión 2018.



Salinas manifestó que, desde 2006, cada año se aseguraba que el impuesto se iba a cobrar por 36 meses, “pero cada vez lo amplían y eso no beneficia al empresariado”.



“Es una medida contra los empresarios sobre todo y contra la gente en general que tiene actividades internacionales. El dólar es una unidad para relacionarse con el mundo”, sostuvo.



El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, recordó que el incremento de la alícuota del 0,25% al 0,30% del ITF para moneda extranjera, siempre fue “parte de la política de bolivianización para desincentivar el uso de dólares”.



Recaudaciones



La aplicación del impuesto que se cobra en las transacciones de las entidades financieras tiene el propósito de sostener la generación de recursos para el Estado, fortalecer la política de redistribución del ingreso y generar un mecanismo de desincentivo al uso de la moneda extranjera para bolivianizar la economía.



Según los datos del Ministerio de Economía, recogidos el año pasado, la recaudación en la gestión 2012 fue de Bs 378 millones; el 2013, de Bs 384 millones; el 2014, de Bs 401 millones; el 2015, de Bs 388 millones; el 2016, de Bs 439 millones.



No obstante, el Gobierno esperaba ingresos de Bs 408 millones, el 2015; Bs 534 millones, el 2016, Bs 568 millones, el 2017 y Bs 801 millones al finalizar esta gestión.



No es la mejor manera



El analista económico Alberto Bonadona dijo por su parte que el ITF no era la mejor manera de buscar la bancarización o profundizar las transacciones interbancarias en el país, sino que le parecía un perjuicio para el desarrollo de la banca.



“El Gobierno ha considerado aplicarlo, más por un afán recaudatorio que por una razón que profundice la actividad bancaria. En otros países, la actividad de transferencias de dinero se hace hasta por celular de forma abundante. Se debería absolver este tipo de transacción, si se quiere ampliar la actividad financiera”, declaró.



