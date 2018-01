Chuquisaca tendrá presupuesto contra plaga de langostas



05/01/2018 - 07:55:35

Correo del Sur.- Culpina, Muyupampa, Azurduy y Monteagudo fueron algunos de los municipios que reportaron la presencia de langosta el año pasado. Pero se descartó peligro alguno.



Este año, por primera vez Chuquisaca contará con presupuesto designado para afrontar la presencia de langostas, luego de que en 2017 se registrara una plaga en municipios vecinos de Santa Cruz. Aunque el monto todavía no está definido, las tratativas comenzaron con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.



Con el fin de responder de manera adecuada a la posible presencia de la plaga, este año, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Gobernación de Chuquisaca firmaron un convenio a través del cual la región recibirá un presupuesto específico como parte del Programa de Control de Langostas, informó el responsable del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Raúl Paniagua.



“Aunque no tenemos langostas (las de tipo peligroso) en Chuquisaca, estuvieron en Boyuibe y otros municipios que colindan con Huacaya y Macharetí donde ingresaron algunas incluso, pero no en la misma cantidad, entonces, este año, pensando en que tal vez tengamos el mismo problema se ha implementado el Programa de Control de Langostas y se ha firmado un convenio”, detalló.



Durante 2017, Santa Cruz sufrió una plaga de langostas que afectó los cultivos de algunos municipios. La emergencia provocó temor entre los productores chuquisaqueños que advirtieron de la presencia de los insectos en poblaciones cercanas a la zona oriental. La Gobernación incluso declaró en alerta a la región.



Sin embargo, estudios del SENASAG determinarían que el tipo de insectos identificados en el Departamento no revestían peligro.



MÁS PRESUPUESTO



Por su parte, la Gobernación destinará este año un presupuesto de Bs 1,7 millones para los programas de inocuidad alimentaria y sanidad animal y vegetal, para contar con un monto específico en caso de que se presenten problemas sanitarios, comentó Paniagua.



El año pasado, en Macharetí se registró la muerte de ganado debido a enfermedades transmitidas por garrapatas.