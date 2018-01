García Linera a indígenas: El odio contra Evo es el odio contra ustedes



05/01/2018 - 07:39:57

Opinión.- El vicepresidente Álvaro García Linera llamó a los indígenas en Raqaypampa, Cochabamba, a defender el poder político, frente a las voces que no quieren a indígenas porque los consideran ignorantes o ladrones, porque los desprecian o los odian como al presidente, Evo Morales.



En el acto de posesión de las autoridades del Gobierno Indígena Originario y Campesino de Raqaypampa, la autoridad dijo que en el país se están levantando voces como la del presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea que dijo que los indígenas son "ignorantes" o de otras personas que los señalan como "ladrones".



"Hay gente que desprecia, son los hijos de los españoles, los hijos de los hacendados y los nietos que desprecian que un indígena sea presidente, que desprecian que un alcalde sea de Raqaypampa, que desprecian la autonomía indígena, que desprecian su traje, su pollera, su sombrero y su idioma. Y quieren levantar cabeza", afirmó.



Añadió que el objetivo, en primer lugar, es "tumbar a Evo (Morales)", para que no haya indígenas gobernando Bolivia, luego "tumbar a senadores y diputados", a alcaldes y gobernadores, "para que regresen los hijos de los patrones", finalmente dijo que se les quiere quitar la tierra, el alma, el idioma para que "nunca más vuelvan a gobernar Bolivia.



Aseguró que este escenario es producto de la envidia, el odio y la rabia que tendrían estos sectores contra el Primer Mandatario, porque fue capaz de recobrar el gas, de impulsar la industrialización, de enfrentarse contra Chile para buscar recuperar el mar y de que Bolivia se conozca no como un país pobre sino como un emprendedor.



"Por eso le tienen rabia, le tienen odio, no pueden soportar esos éxitos, por eso esa rabia ha explotado. El odio contra Evo es el odio contra ustedes, es el odio contra los indígenas, campesinos, obreros, es el odio contra el joven y la mujer humilde", sostuvo.



"Por eso les digo estén muy atentos, cuiden lo que tenemos, defiendan lo que tenemos, defender es estar unidos todos los municipios, federaciones, asociaciones, todos los departamentos, los indígenas, obreros, mujeres estar juntos, para que no regresen esas personas que quieren volver a quitar el poder político, económico, el poder local", afirmó García Linera.



El Vicepresidente junto al viceministro de Autonomías, Hugo Siles llegaron a la zona para participar del acto de posesión de las autoridades.



El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) entregó este jueves 4 de enero las credenciales a las seis autoridades titulares y cinco suplentes electas para conformar el Consejo de Gestión Territorial y la Autoridad Administrativa Autonómica, como instancias del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Raqaypampa, en el departamento de Cochabamba.



http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0104&id=241329