Por método de medición del PIB: Empresarios ven “difícil” doble aguinaldo en 2018



05/01/2018 - 07:33:11

El Diario.- Con un crecimiento de la economía nacional, estimado de 3,8% en 2017, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, consideró “difícil” pagar el doble aguinaldo en la presente gestión, debido a que la medición del crecimiento económico es de junio a junio, lo que en su criterio no abriría espacio para llegar a 4,5%, como espera el Gobierno, para aplicar el decreto 1802 que concede ese beneficio a los trabajadores activos del país.



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Javier Calderón, implícitamente adelantó coincidentemente con Salinas esta situación, al fijar en 3.2% el nivel de crecimiento económico de 2017, cifra con la que cerraría la actividad económica de la gestión pasada.



DECLARACIONES



“No se va a pagar segundo aguinaldo”, apuntó Salinas, al indicar que el año pasado la cifra del crecimiento estaba en 3,82%, y sólo resta seis meses para la nueva medición del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con un crecimiento del 3,82% será muy difícil llegar al segundo aguinaldo, aunque lo más probable es que el subsiguiente año se pague el beneficio. Salinas estimó que es posible que al finalizar 2018,“posiblemente se llegue a un crecimiento de 4,5%”, pero no a medio año.



“Podemos acabar con más de 4,5%”, en la gestión anual, pero para la medición sólo quedan seis meses, por lo que será difícil que se llegue al porcentaje establecido en la norma, además dijo que uno de los puntales para el mayor crecimiento es el sector agrícola. “Estamos viendo que las lluvias provocan problemas en la siembra y la cosecha, y es por ello este sector no aportará mucho para que el crecimiento como aguarda el Ejecutivo”, señaló.



CIFRAS



Por otro lado, Salinas explicó que el pago del doble aguinaldo aplicado hace dos años ha exigido de los sectores productivos del país erogaciones por $us 300 millones, los que debían ser orientados a mayores inversiones para generar mayores niveles de producción y empleo.



La industria manufacturera generó 112.000 empleos en el país, mientras que la construcción aporta con cerca de medio millón de puestos laborales. A septiembre pasado, la construcción creció el 5.4 por ciento, en razón al descenso de la renta petrolera que afectó, a su vez, las transferencias del Gobierno central de regalías e IDH.



MEDICIÓN



Salinas considera que la medición del Producto Interno Bruto debería ser, como en todo país, de enero a diciembre, pero el Gobierno decidió hacerlo de junio a junio, por lo que vaticinó una cifra menor a la establecida por el mencionado decreto, denominado “Esfuerzo por Bolivia”.



ECONOMÍA



Al respecto, el ministro de Economía, Mario Guillén, en su última conferencia de prensa del 2017, comentó que en economía no se conoce lo que podría venir, pero dejó entrever su optimismo porque se alcance el crecimiento mínimo requerido para esa finalidad, la del doble aguinaldo.



DATOS



Guillén cifró sus expectativas en la mayor actividad e ingresos económicos en los mejores precios del crudo en el mercado internacional, que calcula que podrían colocarse entre 55 a 60 dólares el barril.



En el tercer trimestre del año pasado, el sector agropecuario alcanzó el 7,7% de crecimiento, seguido de la industria de alimentos, bebidas y tabaco con 6,1%, construcción con 5,4%, transporte y comunicaciones , 5,4%, servicios de la administración pública con 4,9% y ‘comercio, 4,9%.



Otros rubros que marcaron el crecimiento económico en el período fueron los establecimientos financieros, 4,5%; servicios, 4,3%; y electricidad, gas y agua, 3,6%.



Mientras que los sectores afectados por la demanda externa fueron hidrocarburos con -4,1%, seguido de la minería con -1,0% según los datos divulgados por el Ministerio de Economía.



