Abogado de Trump trata de impedir publicación de libro



04/01/2018 - 18:26:58

VOA.- Un abogado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trató el jueves bloquear la publicación la semana próxima de un libro que relata momentos confidenciales del primer año caótico de Trump en la Casa Blanca, sosteniendo que es difamatorio y difamatorio.



El abogado Charles Harder exigió en una carta al autor Michael Wolff y a su editorial, Henry Holt and Co., que detengan el lanzamiento programado para el martes del libro de Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House.



Harder dijo que su equipo está "investigando numerosas declaraciones falsas y / o sin fundamento" hechas sobre Trump en el libro, que según Wolff, provienen de más de 200 entrevistas que realizó durante la exitosa campaña electoral 2016 de Trump y después de que el Presidente asumió el cargo hace un año.



Los primeros extractos publicados el miércoles provocaron una tormenta en Washington. En cuestión de horas, Harder envió una carta de "cese y desista" al ex jefe de estategia de Trump, Steve Bannon, quien es citado ampliamente en el libro, exigiendo que deje de hacer comentarios difamatorios sobre Trump y su familia.



Trump fue descrito por su vocera Sarah Sanders como "furioso y disgustado" por los comentarios de Bannon. Ella dijo a los periodistas el jueves que el libro es "una fantasía completa ... chismes de tabloides".



En el más controvertido comentario, Bannon fue citado diciendo que él pensaba que era "traidor" y "antipatriota" que el hijo mayor de Trump, Donald Trump, Jr., junto con el yerno del presidente, Jared Kushner, ahora consejero de la Casa Blanca, y el entonces gerente de campaña Paul Manafort, se reunieron con rusos en medio de la campaña en la Torre Trump en Nueva York.



Un intermediario de los rusos había prometido al joven Trump que le entregarían documentos incriminatorios sobre la candidata demócrata a la elección y rival de Trump, Hillary Clinton, como parte de los esfuerzos de Moscú para ayudar a Trump a ganar, aunque Trump Jr. posteriormente dijo que no se materializaron las pruebas dañinas.

A las pocas horas de la aparición de los extractos del libro, Trump dijo en un comunicado: "Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o con mi presidencia. Cuando fue despedido, no solo perdió su trabajo, sino que perdió la cabeza".



Trump dijo que Bannon estaba "solo pensando en sí mismo" y "pasó su tiempo en la Casa Blanca filtrando información falsa a los medios para aparecer mucho más importante de lo que era", al mismo tiempo que había declarado la guerra a los medios.



A pesar de la respuesta de Trump, Bannon, director ejecutivo de la campaña de Trump en los últimos tres meses antes de las elecciones de noviembre de 2016, describió el miércoles por la noche al presidente como "un gran hombre". Bannon le dijo a un oyente en un programa de radio: "Sabes que lo apoyo día tras día".



También dijo que "nada se interpondrá entre nosotros y el presidente Trump y su agenda".



El jueves, Trump dijo: "Me llamó un gran hombre anoche, así que obviamente cambió su cantar bastante rápido".



En el libro, se cita a Bannon diciendo: "Incluso si pensabas que (la reunión de la Torre Trump en junio de 2016) no era traidora, antipatriótica o una mala m-----, y creo que es todo eso, deberías haber llamado al FBI de inmediato", refiriéndose a la principal agencia de aplicación de la ley de EE.UU., el Buró Federal de Investigaciones.



La secretaria de prensa Sanders dijo a los periodistas el miércoles que es una "acusación ridícula" que el hijo del presidente haya cometido traición.



Bannon también es citado diciendo que Trump, Jr. se "romperá como un huevo" bajo la presión de las investigaciones sobre la intromisión de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.



Sanders dijo que el autor Wolff escribió "historias falsas y engañosas de personas que no tienen acceso o influencia sobre la Casa Blanca", pero reconoció que se le permitió al autor tener "docenas de interacciones" en la Mansión Ejecutiva desde que Trump se convirtió en presidente.



Después de dejar la Casa Blanca, Bannon se mantuvo como un incondicional partidario de Trump, pero hasta ahora ha fracasado en sus esfuerzos políticos para ayudar a los candidatos republicanos insurgentes a ganar escaños en el Congreso para apoyar la agenda populista de Trump.



"Tenemos aquí un ex asesor que tiene casi el mismo ego que el propio presidente", dice el historiador presidencial David Cohen.



Enfoque en el lavado de dinero



Según el libro, Bannon dice que el equipo de investigación liderado por el asesor especial Robert Mueller, ahora en medio de una investigación criminal de la presunta colusión de campaña de Trump con Rusia durante las elecciones, se está enfocando en el lavado de dinero.



"Su camino hacia f ------ Trump pasa directamente por Paul Manafort, Don, Jr. y Jared Kushner", dijo Bannon diciendo. "Es tan simple como un pelo en tu cara".



La ruptura con la Casa Blanca de Trump convierte a Bannon en un adversario potencialmente peligroso ya que estuvo presente en muchas reuniones críticas durante la campaña y en la Casa Blanca.



"Él sabe dónde están enterrados los cuerpos", dijo a VOA Cohen, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Akron (Ohio). "Si Bannon está rompiendo públicamente con Trump, ¿quién puede decir que no va a contar todo potencialmente a los investigadores? Esto podría ser extremadamente dañino desde el punto de vista legal para Trump".



Mueller ya acusó a Manafort y otro ayudante de campaña de Trump, Rick Gates, por cargos de lavado de dinero vinculados a sus esfuerzos de cabildeo por Ucrania antes de las elecciones de 2016, y aseguró las declaraciones de culpabilidad del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y el ex asesor de política exterior George Papadopoulos por mentir a los agentes federales sobre sus contactos con Rusia.



Además de investigar los vínculos de campaña de Trump con Rusia, Mueller también está investigando si Trump obstruyó la justicia al despedir al ex director del FBI James Comey, que dirigía la investigación de la agencia en Rusia antes de que Mueller fuera designado para hacerse cargo de la investigación.



Manafort, en un movimiento legal inusual, demandó el miércoles a Mueller.



La demanda civil acusa al Fiscal General Adjunto Rod Rosenstein, que nombró a Mueller, de exceder su autoridad legal para "otorgarle carta blanca al Sr. Mueller para que investigue y entable cargos penales en relación con cualquier cosa con la que tropiece".



"La demanda es frívola, pero el acusado tiene derecho a presentar lo que quiera", dijo un vocero del Departamento de Justicia.