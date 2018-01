Didi compra app de transporte brasileña, inicia lucha con Uber en América Latina



04/01/2018 - 17:36:25

El espectador.- Didi Chuxing está comprando la aplicación brasileña de movilidad urbana 99 Taxis, lo que coloca a Didi en competencia directa con Uber Technologies Inc. en uno de los mercados internacionales más activos de la compañía estadounidense.





Didi, que lideró una inversión de US$100 millones en 99 Taxis hace un año, anunció la adquisición el miércoles. "La globalización es una prioridad estratégica para Didi", dijo Cheng Wei, máximo ejecutivo de la compañía de viajes, en un comunicado.



Didi no reveló los términos del acuerdo en efectivo. El sitio de noticias de tecnología The Information había informado anteriormente sobre las conversaciones entre las dos compañías.



El acuerdo es una señal de que la pujante industria puede estar dominada por empresas globales, en lugar de monopolios locales. También muestra que Didi quiere liderar la consolidación y está preparada para enfrentar a Uber pese a que pronto compartirán SoftBank Group Corp. como un importante accionista.





Después de que Uber vendiera su negocio chino a Didi a cambio de aproximadamente una participación de 17.5% en la empresa china en agosto de 2016, parecía que la era de la competencia feroz y las pérdidas masivas podrían terminar. Juntos, Didi y Uber gastaron mucho en subsidios a los conductores en China, quemando efectivo para luchar por participación de mercado. Su acuerdo, y otro entre Uber y Yandex NV en Rusia en 2017 - indicaba que la consolidación podría permitir líderes regionales únicos.





El reciente acuerdo de Uber con SoftBank, que ya era un gran respaldo de Didi, había planteado dudas sobre si Uber podría establecer treguas con otras compañías respaldadas por SoftBank como Ola en India o Grab en el sudeste asiático.



Ahora, Didi, que enfrenta la competencia en casa desde Meituan, apunta a uno de los mercados internacionales donde Uber se ha enfrentado a la menor competencia. Sao Paulo y Río de Janeiro son las dos ciudades más ocupadas de Uber en el mundo según el número de viajes que se realizan allí.



"La inversión representa un importante paso adelante en la estrategia global de DiDi", dijo la compañía en un comunicado. "DiDi ha establecido alianzas con siete importantes actores internacionales, en una red que sirve a más de 1.000 ciudades y llega a más del 60% de la población mundial"