La curiosa batalla que dos hermanos italianos le ganaron a Apple por la marca Steve Jobs



04/01/2018 - 16:44:44

BBC.- "No somos ni ladrones, ni imitadores. Como diría Steve Jobs, parafraseando a Picasso: "Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban"".



Giacomo y Vincenzo Barbato no tienen dudas: la marca Steve Jobs les pertenece a ellos, no a Apple, la empresa de tecnología creada por el emprendedor estadounidense, ni a sus herederos.



El Instituto de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, un organismo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE), está de acuerdo con los hermanos napolitanos.



De hecho, les dio la razón en el proceso judicial que enfrentaron y ganaron contra la gigante de la tecnología.



Todo comenzó en julio de 2012, cuando los dos emprendedores decidieron registrar una marca con el nombre del célebre pionero tecnológico.



"Queríamos crear algo innovador que fuera un homenaje al genio de nuestro tiempo. Jobs es el Leonardo da Vinci de la época moderna. Hicimos varios estudios de mercado y encontramos que hasta ese entonces Apple no había registrado el nombre de su fundador.



"Nosotros lo hicimos y poco tiempo después recibimos cuatro carpetas llenas de documentos y una carta en la que se hablaba de US$1.000 millones de compensación por daños", recuerdan los hermanos en una entrevista con BBC Brasil.



Mil millones de dólares en daños no representaba nada comparado con las futuras posibilidades. Basta imaginar la comercialización de una marca de teléfonos inteligentes llamada "Steve Jobs" utilizando el sistema Android, en lugar del iOS, y el costo que significaría para Apple esta batalla perdida en términos de su imagen.

Batalla por el logotipo



Esta no es una hipótesis absurda, dado que los empresarios italianos ya habían anunciado que en enero de 2018 lanzarían productos electrónicos bajo su nueva marca.



Por otro lado, si ganaban el caso judicial tendrían todo el derecho de hacer eso. "La oposición es rechazada en su totalidad", afirmó la conclusión del caso el 28 de febrero de 2014.



"En los documentos que surgieron, Apple puso de manifiesto toda la relación profesional que existía entre la compañía y Steve Jobs. Extrañamente, Apple no nos demandó por el nombre sino por el logo de nuestra compañía", afirman los hermanos.



"Objetaron dos cosas: la "J", que parecía estar mordida igual que la manzana de Apple, y la elipse de la "J" que, según ellos, parecía una hoja".



"Nosotros, sin embargo, habíamos creado nuestro logo estudiando meticulosamente las normas vigentes. Una letra no puede ser mordida, porque no es una fruta. Habríamos estado locos si hubiéramos decidido entrar en conflicto con Apple. Fueron ellos los que nos atacaron.



"Ahora, sin embargo, creamos una línea de productos electrónicos de lujo con la marca Steve Jobs, respetando su filosofía y también su persona. Ellos tenían que haber pensado en eso antes que nosotros. Hoy existe una Apple de Tim Cook diferente de la de Steve Jobs", asegura Barbato.



Después de perder el caso en una primera instancia en Europa, Apple decidió no seguir adelante.



Así, los dos hermanos de Arzano, una municipalidad de 30.000 habitantes en la provincia de Nápoles, comenzaron a expandir las certificaciones de su marca alrededor del mundo, con especial atención en países como Rusia y China.



"Ha sido un proceso muy costoso, pero estamos convencidos de que pronto cubriremos las pérdidas. Nos han contactado varios competidores de Apple para crear líneas específicas. No sabemos si los competidores quieren hacer esto por despecho, pero el mercado funciona así", dicen.



Apple Italia y Apple Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de información de la BBC.



Ropa "Steve Jobs"



Vincenzo Barbato era diseñador de modas en Milán, y Giacomo trabajaba en la fabricación de artículos de oro en la empresa familiar.



La compañía Steve Jobs estará basada en Nápoles. Los primeros productos que han sido creados son ropa y accesorios: pantalones, camisetas y sombreros.



"La moda, sin embargo, sólo sumará un 2% de nuestra producción", explican.



La inversión fue financiada totalmente por los hermanos quienes, antes de asegurar el registro de la marca, planearon cada paso con precaución.



El logo fue diseñado totalmente por Vincenzo y la investigación de mercado fue conducida con discreción.



"No vamos a vender nuestra idea a nadie más, ni creemos que en el futuro compartamos nuestros proyectos con Apple. Sin embargo, estamos abiertos a la colaboración con otros innovadores y al mismo tiempo nos enfocaremos en la producción de aparatos de audio y video", indican.



La justicia, reconociendo que los dos logos "coinciden solo en aspectos irrelevantes", les dio la razón a los italianos. Pero ¿qué piensa la familia de Steve Jobs?



"Creemos que la familia está consciente del registro, igual que Apple. No retiraríamos la marca ni aunque nos lo pidieron. Si tuviéramos un padre como Jobs, habríamos registrado el nombre antes del momento de su muerte".



"Podemos garantizar, sin embargo, que nunca venderemos productos de baja calidad o que ofendan la memoria de Jobs. Somos amantes de la tecnología y de su historia".



Jobs murió el 5 de octubre de 2011, a la edad de 56 años, por un cáncer.



A pesar del dictamen de los organismos europeos, es legítimo preguntarse a quién le pertenece la herencia moral (y eventualmente económica) de un personaje famoso.



¿Es correcto que un hijo vea la venta de productos con el nombre de su padre sin haberlo autorizado nunca? Para el mercado, sí es legal.



Esto se debe a que la regulación es simple: el que registre la marca primero será el ganador.