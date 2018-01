La foto de Britney Spears en bikini que confirma que luce mejor nunca



04/01/2018 - 16:38:48

Infobae.- Britney Spears, de 36 años, se está tomando un merecido descanso en las playas de Hawaii después de terminar con sus exitosos conciertos en Las Vegas.



La estrella del pop compartió con sus más de 18 millones de seguidores en su perfil de Instagram unas fotos de ella con un bikini amarillo en el que exhibía su espectacular cuerpo.



Spears está de vacaciones junto a sus dos hijos, Sean y Jaiden. Por el momento no hay imágenes de ella en compañía de su novio, Sam Asghari, un modelo y actor de 23 años.



Tras años difíciles, la intérprete de canciones como "Toxic" y "Baby one more time" está viviendo su mejor momento en el ámbito profesional y familiar.