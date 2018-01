Adepcoca apoya a médicos y anuncia movilizaciones



04/01/2018 - 08:28:22

El Diario.- Los productores de coca de los Yungas de La Paz se sumaron a la demanda del Colegio Médico de Bolivia. Este sector analizará en un ampliado qué medidas de presión tomarán en apoyo a los galenos, exigiendo la abrogación del artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal.



“Este Gobierno quiere encarcelar y acallar a los médicos un Código de Sistema Penal que no fue consensuado, por eso estamos muy molestos, porque hemos visto que en el país no hay buenos hospitales, no cuentan con el equipamiento, en los centros de salud de los Yungas no hay ambulancias, eso es lamentable”, destacó el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franklin Gutiérrez.



El dirigente informó que en los próximos días se reunirán en un ampliado donde determinarán qué medidas de presión asumirán si el Gobierno central no abroga el nuevo Código de Sistema Penal. No descartan con un bloqueo de caminos a nivel nacional.



COCALEROS DEL CHAPARE



Por otra parte, desconoció la convocatoria que hizo el dirigente de las seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, quien anunció la intervención de los centros de salud si es que los médicos no retoman sus actividades y atienden a la población.



“A partir de este momento, vamos a armar las estrategias correspondientes para hacer la intervención de manera pacífica, orgánica y voluntaria e instaurar una atención de salud para todo el pueblo boliviano”, afirmó Loza.



Anunció que la intervención de hospitales comenzará en el departamento de Cochabamba y posteriormente se extenderá al resto del país. Mencionó que esa acción se ejecutará para cambiar a los médicos que apoyan el paro de su sector por profesionales en medicina general y especialistas deseosos de trabajar por el bien de la ciudadanía.



Al respecto, Gutiérrez fue categórico y afirmó que ninguno de los cocaleros de Los Yungas de La Paz participará en la toma de los hospitales como anunciaron los cultivadores de coca del Chapare.



“Leonardo Loza, a título de los cocaleros, está confundiendo a la población como si todos los productores de coca estuviéramos de acuerdo con esta ley, nosotros como verdaderos productores de la hoja de coca, y no como esos falsos productores excedentarios e ilegales como Leonardo loza, no compartimos con esa ideología, vamos a defender a poyar a nuestros médicos”, puntualizó el dirigente.