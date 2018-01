Críticos: Morales posesionó a tribunos derrotados por el nulo



04/01/2018 - 08:24:14

Página Siete.- Desde la oposición y desde los colectivos ciudadanos aseguraron que el presidente Evo Morales posesionó a magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional que no gozan de legitimidad, porque fueron derrotados por el voto nulo, con más del 50% en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017.





Esa afirmación se dio luego de que el presidente Morales manifestara que los nuevos tribunos gozan de “mucha legitimidad”, porque no son producto del cuoteo y porque, además, obtuvieron una votación superior a la que lograron expresidentes para gobernar Bolivia.





“El Presidente, queriendo justificar lo injustificable, basta saber restar y sumar para darse cuenta que en las altas autoridades judiciales, posesionados en medio de un operativo policial, no gozan de legitimidad”, dijo el constitucionalista Arturo Yáñez.





Por su parte, el diputado Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata, sostuvo que las declaraciones de Morales son “la peor mentira”, porque los nuevos jueces “sólo tienen el apoyo del MAS, con clara dependencia y sin autonomía”, por lo que -aseguró- “nada bueno nos espera, porque la justicia no cambiará”.





En la misma línea, Beto Astorga, de Otra Izquierda es Posible, manifestó que las declaraciones del Presidente “están fuera de la realidad”, porque “posesionó a altas autoridades judiciales que fueron derrotadas por el voto nulo, al ser impuestas por el MAS”. Por tanto, dijo el activista, “no tienen ninguna legitimidad y de seguro estas autoridades judiciales serán los nuevos cómplices del Presidente y del Gobierno”.





El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos D. Mesa señaló en su cuenta de Twitter que “las nuevas autoridades judiciales lo que deben hacer es someterse a la ley, no a otros poderes del Estado”.





Víctor Borda, diputado del MAS, lamentó que la oposición intente deslegitimar a las nuevas autoridades, más aún cuando se sometieron a un “proceso riguroso” de evaluación y “a la voluntad del ciudadano”. Por ello, pidió “dejarlos trabajar”.





Omar Michel Durán, magistrado del Consejo de la Magistratura, sostuvo que en los seis años de gestión buscarán demostrar que son autoridades independientes, imparciales y legítimas.