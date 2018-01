SOAT: conductores rechazan portar documentos y exigen roseta



04/01/2018 - 08:00:25

Los Tiempos.- El malestar de la Policía por la falta de medios para los controles y la molestia de los ciudadanos ante la ausencia de la roseta marcaron la primera jornada de control masivo del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), en Cochabamba.



La Policía comenzó, ayer, los controles del SOAT de manera manual en varios lugares del departamento porque no tienen el sistema digital de control a disposición.



El director de Tránsito, Gonzalo García, señalo que es “incómodo” estar haciendo parar a todos los vehículos para pedirles a los conductores el comprobante del seguro.



“UNIVida debería garantizarnos la tecnología para realizar un mejor control, para no molestar al conductor, ya se hizo la solicitud con anterioridad a UNIVida, pero no hemos recibido nada”, señaló.



La autoridad policial agregó que los policías no pueden acceder a la página o a la aplicación de UNIVida “gastando dinero de nuestro bolsillo, eso no es conveniente”.



Ante estas cuestionantes, la jefa regional de UNIVida, Kerin Larrea, respondió que cualquier ciudadano puede ingresar a la página utilizando su teléfono. “Para colaborar, nosotros estamos entregando los comprobantes de compra del seguro, ya que la roseta del 2017 es la misma” dijo.



Mientras que el gerente Nacional de UNIVida, Jaime Bravo, en relación a la ausencia de la roseta, manifestó que “estamos entrando a una era digital y que no es necesario por ahora el sticker, porque el de la pasada gestión está vigente”.



Por otro lado, afirmó que la institución encargada de supervisar el SOAT es la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) y que ellos deben coordinar los operativos de control con Tránsito, sin embargo, señalo también que el personal de UNIVida acompañará los controles de la Policía mientras sea necesario.



Informó que, temporalmente, no serán estrictos en los controles, pero que si posteriormente pierden el comprobante de compra, pueden imprimirlo de la página web de UNIVida las veces que sea necesario y también pueden pasar por las oficinas de la empresa.







ESTA GESTIÓN NO OTORGAN LA ROSETA



Los propietarios que hayan adquirido el seguro en 2017 sólo tienen que apersonarse a los puntos de venta, entidades bancarias o la oficina de UNIVida, sólo con el número de placa de su vehículo porque los datos ya están en el sistema.



Aquellos que no compraron el SOAT el año pasado deben apersonarse a los puntos mencionados con la copia del Ruat para registrar el motorizado y sólo deben cancelar por la gestión 2018.



La Dirección de Tránsito pide a los conductores portar permanentemente uno de los cuatro documentos que otorga UNIVida, las entidades bancarias o los puestos de control para evitar problemas.







CIUDADANOS OPINAN



"El problema es que el policía no tiene una computadora, a cada rato nos hacen parar y uno tiene que estar sacando y guardando el comprobante. Si andamos con el documento todo el tiempo se va a envejecer". Julian Coronel. Conductor



"Deberían darnos la roseta, para eso hemos pagamos, ahora si en los surtidores no ven la roseta no nos van a querer cargar gasolina o diésel, va a ser todo un problema para nosotros los conductores". Juan Pinto. Conductor



"La falta de rosetas va a ser para que los policías estén extorsionando a la población en las calles. Ni modo, vamos a tener que portar el comprobante todo el tiempo hasta que quede viejo". Lucio Gutierrez. Conductor







UNIVIDA ENTREGÓ 786 MIL SEGUROS EN TODO EL PAÍS



El gerente nacional de UNIVida, Jaime Bravo, informó que hasta la tarde de ayer, otorgaron 786 mil seguros, lo que representa un 45 a 47 por ciento del total del parque automotor a nivel nacional.



Mientras que en Cochabamba se vendieron 177.472 seguros, también hasta la jornada pasada.



La empresa de seguros actualiza los datos para saber con precisión el total del parque automotor por departamentos.



En Cochabamba existen 22 puntos para adquirir el SOAT y en todo el país existen 100 puestos disponibles para este trámite. Existe una aplicación por la cual el ciudadano también puede adquirir el seguro.



El seguro también pueden obtener en las siguientes entidades financieras: Banco Unión, Banco Sol, Prodem, Crecer, Banco de la Comunidad, Banco Ecofuturo, Banco Fortaleza, Banco Fie, Fondeco, Diaconia, Cooperativa La Merced, Cooperativa Hospicio, Cooperativa Jesús Nazareno, Banco Fassil, Cooperativa San Martín de Porres, Financiera Sembrar Sartawi y La Mutual.