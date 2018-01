Hidroeléctrica Miguillas: Obra estancada, echan la culpa a Corsán



04/01/2018 - 07:59:13

El Día.- El ministro de Energía, Rafael Alarcón, responsabilizó a la española Corsán Corviam por el retraso de 14 meses en la ejecución de la hidroeléctrica Miguillas, situada en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz. Dijo, sin embargo, que se recuperó el contrato con la fabricadora de turbinas, generadores y equipo electromecánico.



Ruta crítica del proyecto. "Hemos retomado Miguillas, hemos realizado trabajos fundamentalmente de accesos en la zona del proyecto, hemos recuperado el contrato para la fabricación del equipamiento que está en la ruta crítica del proyecto que nos permite recuperar un poco más de 14 meses que hemos perdido por culpa de Corsán Corviam", señaló.



Durante un balance de la gestión 2017, el titular de Energía negó que ENDE Corani se limite a la administración del proyecto como explicaron ingenieros y técnicos de la obra. "Se ha firmado un contrato con ENDE Corani para que sea el ejecutor; es decir, que el rol que cumplía Corsán Corviam ahora lo cumple ENDE Corani", recalcó.



Según Alarcón, desde el momento en que ENDE Corani asumió el proyecto hidroeléctrico tras el abandono de Corsán Corviam del país, recuperó el contrato que había para el suministro de equipamiento electromecánico, firmó un contrato con ENDE transmisión para la construcción de las subestaciones y las líneas de interconexión y compró maquinaria pesada para la ejecución de forma directa obras en los caminos de acceso.



Ejecutaron las boletas. En cuanto a la respuesta del Estado a Corsán Corviam, dijo que se ejecutaron las boletas de garantía. "No hemos tenido reclamo alguno hasta la fecha, hemos ejecutado las boletas de anticipo que se le había pagado por $us 77 millones y hemos ejecutado la boleta de cumplimiento de contrato por $us 40 millones, ha existido un beneficio para ENDE entre comillas, porque el perjuicio ha sido ocasionado al sistema por la demora del proyecto", explicó.



El titular de Energía informó que los dos componentes que faltan de Miguillas son los túneles y la presa. Para lo cual ENDE Corani revisa el estudio geotécnico presentado por Corsán Corviam, para ver la forma de ejecución de los túneles, "y seguramente se va a contratar a alguna empresa para que haga la perforación de túneles. En todo caso de la presa que no está en la ruta crítica se piensa que a mediados de agosto podamos encarar la construcción de la presa de Miguillas".



Inspección a Miguillas. Una inspección realizada el 16 de noviembre del año pasado por el senador por el Beni, Yerko Núñez (UD), a las obras de Miguillas se constató que el ambicioso proyecto estimado en $us 400 millones se encontraba paralizado, mientras que ENDE Corani había tomado el control administrativo del proyecto hidroeléctrico.



En dicha inspección el equipo técnico profesional de ENDE Corani, instalado en el campamento de Choquetanga, detalló el estado de situación de la hidroeléctrica abandonada por Corsán Corvian después de ejecutar un mínimo avance de la obra de aproximadamente el 5%.



El proyecto hidroeléctrico Miguillas consiste en la construcción de dos centrales hidroeléctricas en cascada. La central Umapalca con una capacidad instalada de 85 megavatios de potencia (Mw) y la central Palillada con 118 (Mw), que incorporará 203 Mw al Sistema Interconectado Nacional (SIN).