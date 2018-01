Fuerte temporal perjudicó 30% de la siembra de soya



04/01/2018 - 07:56:47

El Diario.- La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó ayer que el fuerte temporal lluvioso que afecta a las regiones productores del norte de Santa Cruz está poniendo en riesgo varios cultivos importantes en el inicio de la campaña de verano. Entre estos se encuentra la soya, cuya meta de siembra era un millón de hectáreas, habiéndose logrado sólo 700.000 has.



El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Reinaldo Díaz, quien es uno de los más importantes productores de oleaginosas en Santa Cruz, informó a EL DIARIO, ante una consulta que le hizo, que la zona de mayor precipitación es el Norte Integrado, la misma que aporta con el 30 por ciento del millón de hectáreas programas de soya en la presente campaña.



Esta situación se creó cuando el Gobierno y los productores cruceños acordaron liberar las exportaciones del grano. Pese a las cifras iniciales, serán en las próximas semanas cuando se conozca la situación real. “Una misión del Gobierno está en el departamento, para capturar datos, anunció esta semana el ministro de Desarrollo Rural y Tierras”, César Cocarico



SITUACIÓN DEL DÍA



“Esta mañana nos informaron que siguieron intensas lluvias en esa región”, informó Díaz, añadiendo que, a diferencia del Norte Integrado, la región de expansión del este de la ciudad se encuentra sin problemas mayores y que continúan las tareas de siembra.



El 70 por ciento de la producción de soya, en la campaña de verano, está cifrada en dicha región. El municipio de Cuatro Cañadas es la comuna donde se siembran y cosechan los mayores volúmenes de oleaginosas, además de arroz, sorgo y maíz.



ANAPO



El gerente de Planificación de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, confirmó que la región más afectada es la del norte del departamento, localizada en las exhaciendas de Chané - Bedoya, además de Petagrande, la cual comprende los municipios de San Pedro, Minero y Fernández Alonso. Se encuentra en esa misma situación el municipio El Puente, en la zona de Güarayos.



SIEMBRA



Hernández informó, asimismo, que miles de productores se encuentran en plena época de siembra de la Campaña Verano 2017-2018, las lluvias han retrasado la siembra y actualmente esas tareas están paralizadas por la anegación de las tierras.



SITUACIÓN EN OTROS MUNICIPIOS



Se recibieron ayer otros reportes que dieron cuenta sobre las pérdidas de grandes cultivos de soya y arroz, en las poblaciones de San Juan del Piraí y Canandoa, donde ya se vive una alerta naranja, reportó radio Audio Bosco, en Sagrado Corazón de la red Erbol.



El subalcalde de San Juan del Piraí, Juan de Dios Cáceres, indicó que aumentaron los caudales del río Piraí y existe el peligro de que los diques sean rebasados y se provoque la inundación en barrios de esa comunidad.



POBLACIONES



Por el momento, se dio la voz de alerta a los vecinos para que puedan evacuar ante el peligro de una riada. Igualmente, se dio alerta al Sindicato Santa Rosa dedicado a la siembra de arroz, para que tome previsiones.



“Ese sindicato está bajo el agua y hay mucha gente que vive cerca a los defensivos; si revientan estos defensivos, afectará a dos barrios”, manifestó.



CAMINOS



El subalcalde de Canandoa, Eduardo Pallpa, reportó pérdida en los cultivos de soya, arroz y otros, y la suspensión de un camino, porque fue anegado por la inundación y los pobladores no pueden salir de esta comunidad a realizar sus compras.



“La lluvia fue bastante y nos fregó el camino y toda la ribera del río está inundada”, dijo a tiempo de anunciar que solicitarán ayuda a la Gobernación Departamental de Santa Cruz.



DATOS



El gerente de Anapo, Jaime Hernández, dijo que en soya se han sembrado 880.000 hectáreas de las 1.035.000 proyectadas, es decir que faltaría sembrar alrededor de 155 mil hectáreas de soya; en maíz faltan sembrar unas 30.000 hectáreas y en sorgo 12.000 hectáreas, de la superficie proyectada.



Con referencia a las pérdidas que se registran a causa de las lluvias, Hernández indicó que es aún prematuro hablar de pérdidas parciales o totales, porque dependerá de las evaluaciones que realicen los equipos técnicos de la institución en el tiempo oportuno.



Sin embargo, afirmó que la principal incidencia de las lluvias, es que está demorando y paralizando la siembra, con el riesgo de que esa superficie no pueda ser utilizable si continúan los intensos aguaceros.