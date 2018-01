Primer trimestre definirán industrialización de litio



04/01/2018 - 07:55:41

El Diario.- El ministro de Energía, Rafael Alarcón, sostuvo ayer que el futuro de la industrialización del litio se definirá en el primer trimestre del año y que el 24 de enero se presentarán las propuestas económicas de empresas interesadas en la construcción de la planta de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni, que cuenta con crédito del Banco Central y está valorada en $us 630 millones.



“Estimamos, en el primer trimestre definir el tema de la industrialización”, afirmó Alarcón ayer en conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación.



Precisó que luego de la convocatoria, la adjudicación del proponente que se adjudique la obra se realizará en febrero. Según el informe oficial, hasta marzo se tiene previsto concluir la construcción de la planta de Cloruro de Potasio.



ARGENTINA



La semana pasada una empresa argentina anunció la instalación de una planta para la fabricación de baterías de litio en Argentina con una inversión de $us 60 millones. Hasta hoy el desarrollo del proyecto en Bolivia con plantas piloto, demandó inversiones de $us 121 millones.



RETRASO



El retraso en el proceso de industrialización deja a Bolivia rezagada respecto de Chile y Argentina, que ya participan del mercado internacional del litio; mientras la demanda aumenta y continúa en alza el precio del metal ligero.



El experto en el tema, Walter Zuleta, opinó que la falta de personal calificado y la ausencia de planificación provocaron demoras en la ejecución de los proyectos así como las obras.



Alarcón informó que la conclusión de las obras de la planta de Cloruro de Potasio tiene un plazo de ejecución hasta marzo, pero anunció que podría ser antes de la fecha prevista.



AMPLIACIÓN



Con referencia a la planta de Carbonato de Litio, Alarcón informó que las firmas interesadas solicitaron una ampliación para la presentación de sus propuestas y la nueva fecha fijada es el 24 del presente mes.



Dijo que son diez proponentes, los que solicitaron la ampliación del plazo, los cuales tienen que presentar las propuestas económicas para la ejecución de la obra, cuyo diseño final fue elaborado por la empresa alemana K-utec.



Con referencia a la firma alemana, Zuleta dijo que se retrasó en presentar el diseño final, y esto se habría registrado por las dificultades que podría presentar la obra y atribuyó a esa situación la demora.



INDUSTRIALIZACIÓN



En el tema del proceso de industrialización, la autoridad dijo que aún reciben propuestas de diferentes ofertantes, con distintas tecnologías y modalidades, por lo que será un tanto difícil la evaluación técnica de las ofertas.