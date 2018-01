Médicos retan a cocaleros y les dicen que ni se atrevan a intervenir hospitales



04/01/2018 - 07:14:54

Opinión.- Los cocaleros del Trópico de Cochabamba retomaron la idea de intervenir los hospitales públicos en paro para restituir el servicio de salud con nuevos profesionales en salud, mientras que un médico del piquete de huelga en Santa Cruz respondió que "ni se atrevan porque serán repelidos con ayuda de la población".



El dirigente Leonardo Loza declaró que el rechazo de los médicos de base al preacuerdo suscrito con autoridades de Gobierno, demuestra que los dirigentes tienen poca capacidad de convencimiento y refleja además una actitud política de mantener el actual conflicto.



Loza manifestó que un ampliado del sector declaró estado de emergencia el pasado viernes que se mantiene vigente y ante la negativa de los médicos de llegar a una solución, en las próximas horas se organizarán para proceder a la intervención de los hospitales que llevan 42 días de paro.



El dirigente de los cocaleros del Trópico manifestó a la red PAT que tienen previsto propiciar el despido de los médicos que no desean trabajar y por el contrario mantienen la huelga general indefinida.



Sin embargo un médico que cumple ayuno voluntario en Santa Cruz, le respondió a través del mismo medio, que el gobierno no llegará a tener ni 1.000 médicos para reemplazar a los más de 10.000 profesionales en salud que se encuentran movilizados en rechazo al artículos 205 del Código de Sistema Penales, que según dijeron, criminaliza el acto médico.



En La Paz, el vicepresidente de la Sociedad de Ginecología, José Luis Barriga, explicó que las bases rechazaron porque desconfían del Gobierno en dejar en "suspenso" la aplicación del 205, una figura legal que no existe, y por ello, plantearon la abrogación total del artículo.



Dijo que están de acuerdo con la derogación de los decretos 3091, 3092 y 3385, la vigencia del Instituto de Conciliación como paso previo a la penalización del acto médico y en la elaboración de un Ley General de la Salud que resuelva los problemas estructurales.



Barriga recordó que algunos comités de salud del interior del país exigieron la abrogación de todo el Código de Sistemas Penales por ser atentatorio a las libertades de la ciudadanía. Anunció sin embargo que en las próximas horas harán una contrapropuesta porque los médicos de La Paz consideran que no puede trabajar bajo la amenaza de triple sanción.



El dirigente sostuvo que la determinación nacional es continuar con la huelga general indefinida, masificar los piquetes de huelga de hambre y reforzar las movilizaciones con la incorporación de otros sectores como los transportistas que rechazan un artículo del mismo Código.



