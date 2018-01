Es el pedido general de sectores sociales del país: Abrogación del Código de Sistema Penal



El Día.- La abrogación total del nuevo Código de Sistema Penal es el pedido general de los sectores sociales y profesionales del país.



Transportistas, médicos, cocaleros de los Yungas y los profesionales ratifican su rechazo a la nueva norma, que a decir de ellos atenta contra los derechos de los ciudadanos.



Pese al diálogo y preacuerdo de los médicos con el Gobierno, no se logró anular las protestas y las medidas de presión empiezan a intensificarse.



Rechazo. Los Colegios Médicos del país determinaron rechazar el preacuerdo con el Gobierno y continuar con las medidas de presión, hasta que la norma sea abrogada en su totalidad, informó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, a tiempo de anunciar que convocará a un ampliado de presidentes departamentales para tomar nuevas determinaciones sobre la movilización, pues la mayoría resolvió en sus ampliados la radicalización de las medidas.



Dijo que se tocará el tema del rally Dakar y la decisión de algunas asociaciones de especialistas de no apoyar esta actividad.



Paro indefinido. El Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional dio un ultimátum al Gobierno en el ampliado nacional de emergencia que se realizó ayer en Potosí.



Determinó iniciar un paro general indefinido a partir del lunes 8 de enero, sino abrogan el nuevo Código Penal hasta mañana.



En su resolución, exigen redactar un nuevo Código Penal “con la participación del sector del transporte pesado nacional”. Asimismo, se declaran en estado de emergencia y de vigilia, tanto los transportistas pesados nacionales, como los interprovinciales y los internacionales. También desconoce la representatividad de Ismael Fernández, representante máximo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia en la Asamblea Legislativa por haber aprobado sin haber consensuado o socializado y comunicado a las bases los alcances y perjuicios contenidos en la Ley del nuevo Código del Sistema Penal.



Respaldo. Por su parte, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que agrupa a los productores de los Yungas, quien expresó su “respaldo total” a las protestas de los médicos contra el nuevo Código del Sistema Penal y advirtió con realizar medidas de presión contra esa norma.



El presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, calificó a esa norma como “instrumento represor”, con el que el Gobierno busca intimidar y procesar para que no haya manifestaciones de sectores que reclamen sus derechos.



Anunció que habrá reuniones en la estructura de Adepcoca para definir los pasos a seguir, y advirtió que de ser necesario habrá medidas de presión. "Si es de salir a las calles, lo vamos a hacer (...) No se descarta, si es posible poder llegar a un bloqueo de caminos lo vamos a hacer, porque el gobierno nos está intimidando y eso no los vamos a permitir", agregó.



Alejamiento. Al clima de tensión se suma el alejamiento del politólogo Marcelo Silva a su cargo de concejal en La Paz por el MAS, argumentando que por ética no puede continuar en la bancada, tomando en cuenta los últimos acontecimientos políticos, informó la concejal Cecilia Chacón.



En su carta de renuncia, Silva mencionó que dejaba el cargo debido a hechos como el fallo del Tribunal Constitucional que desconoce el referendo del 21 de febrero, la violación de la autonomía universitaria en esa ciudad de parte de la Policía, y el nuevo Código del Sistema Penal.



43 Días

De huelga de hambre llevan los médicos del país protestando contra el artículo 205 del nuevo Código Penal.



Evo da por terminado el tema de los médicos



El presidente Evo Morales dio por resuelto el conflicto médico y les exhortó retornar a sus fuentes de trabajo.

“El tema médico está resuelto con el acuerdo firmado en la víspera; lo político se resolverá con el voto del pueblo de Bolivia. Por eso, pido a los médicos vuelvan a atender la salud del pueblo”, escribió a través de su cuenta twitter.



