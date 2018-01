Gobierno negocia con perfil bajo el contrato con Brasil



04/01/2018 - 07:11:23

El País.- La fase decisiva de la negociación del nuevo contrato de exportación con Brasil a partir de 2019 ha empezado oficialmente ayer pero con un perfil tan bajo que no están claras ni las líneas rojas ni los mínimos exigidos. El Gobierno quiere presentar esta negociación como un nuevo contrato diferente al GSA, pero lo cierto es que en la última cumbre entre Michel Temer y Evo Morales se decidió remitir el punto de la renovación del contrato a la reunión celebrada ayer.



Apenas una nota casi con fuente velada en la Agencia Boliviana de Información, al fin y al cabo la Agencia oficial del Gobierno, titulaba con un contundente “Bolivia negocia en Brasil nuevo contrato de venta de gas” dejando como es costumbre abierta la idea de que se trata de un nuevo éxito adicional y no la negociación in extremis de unos términos de referencia para salvar la cara con el contrato hasta ahora más relevante del país.



“Una delegación compuesta por representantes del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en el estado brasileño de Mato Grosso para negociar la firma de un nuevo contrato de compra venta de gas al país vecino, según una fuente oficial” decía ABI para precisar después que fue el Ministro Luis Alberto Sánchez quien puntualizó que se negocia también la futura sociedad entre YPFB y las empresas públicas MT Gas de Mato Grosso y MS Gas de Mato Grosso do Sul para vender gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL) en ambos estados brasileños.



“Hoy está una delegación del Ministerio (de Hidrocarburos) y de YPFB en Mato Grosso para ver la posibilidad de firmar un contrato de gas interrumpible o firme a corto plazo; también vamos a ser socios de MT Gas y MS Gas para comercializar y distribuir gas en esos estados que son importantes”, explicó a los periodistas.



Sánchez informó también que se analiza la posibilidad de comercializar urea a ambos estados brasileños, pero de forma directa a consumidores, sin intermediarios, lo que significaría mejores ingresos para Bolivia.



Contexto



La reunión en Mato Grosso se fijó en la última cumbre Bolivia – Brasil celebrada en la capital del vecino país el 4 de diciembre. El encuentro estuvo presidido por los presidentes Evo Morales y Michel Temer lo que le daba el mayor alto rango a sus decisiones luego de encontrarse después de año y medio de tensión diplomática.



El Gobierno de Temer ha empezado un proceso de desinstitucionalización de Petrobras y en general ha dejado todo el campo de provisión de energía a las empresas privadas, una nueva política liberal que ya se había apuntado en el último gobierno de Dilma Rousseff. En la práctica supone que el Gobierno de Brasil no asumirá ningún rol directo en la negociación de la ampliación o no del contrato de exportación GSA que fenece en 2019 luego de 20 años de operación, sino que serán las empresas privadas quienes asuman ese rol.



En ese contexto, el GSA tal como lo conocemos fenecería en 2019 y sería sustituido por otros mecanismos de administración, con contrapartes privadas y contratos de corta duración, aunque probablemente de mayor precio.



Los estudios y análisis de la Fundación Jubileo sobre el sector indican que Brasil si va a seguir requiriendo gas boliviano en el futuro inmediato, pero considera que cambiarán las condiciones de volúmenes, plazos y precios.



Brasil consume alrededor de 100 millones de metros cúbicos de gas al día, de los que 30 llegan desde Bolivia a través de un ducto ya amortizado, lo que hace que el energético sea el más competitivo del mercado. El resto del combustible llega de yacimientos internos, ya más de 12 millones de metros cúbicos desde el emprendimiento del Presal, adjudicado a un consorcio capitaneado por Shell y que pasa por ser el proyecto de explotación hidrocarburífera más ambicioso de aguas profundas en el continente y sobre todo a través de barcos metaneros de Gas Natural Licuado, cuyo precio es superior pero permite mecanismos más acordes a la oferta y la demanda, haciendo ajustes en tiempos de crisis como las recientes.



De los 60 millones de metros cúbicos que Bolivia produce, Brasil tenía contrato para solicitar la mitad, pero sus requerimientos han ido a la baja en los últimos años, solicitando el mínimo obligado por contrato (24 millones) incluso menos para evitar pagos adicionales. La estimación es que se sigan vendiendo entre 12 y 15 millones de metros cúbicos a través de empresas privadas y a los países fronterizos del Mato Grosso, que cuentan con termoeléctricas y petroquímicas que abastecer.



http://elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/centrales/item/277939-gobierno-negocia-con-perfil-bajo-el-contrato-con-brasil