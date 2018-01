Huelguistas no temen posible intervención

04/01/2018 - 07:07:30

El Diario.- Ocho piquetes de huelga de hambre de médicos que se instalaron en la sede de Gobierno continuaron ayer con sus medidas, en un ambiente de confianza de que “no serán intervenidos por la Policía”, ya que “están aún en proceso de negociación con el Gobierno sobre los alcances del artículo 205 del nuevo Código Penal”.



“De intervenirse los piquetes de huelga de hambre, el conflicto se agudizaría y creemos que eso no queremos ninguna de las dos partes (médicos-Gobierno), porque estamos en período de negociación”, afirmó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, al ser consultado por EL DIARIO.



En tanto, el presidente Evo Morales, en su cuenta de Twitter, escribió: “El tema médico está resuelto con el acuerdo firmado en la víspera; lo político se resolverá con el voto del pueblo de Bolivia. Por eso, pido a los médicos vuelvan a atender la salud del pueblo”.



En tanto, tras el rechazo y mientras se redactaba una contrapropuesta de parte del sector médico para reanudar el diálogo con el Gobierno, las manifestaciones del sector no cesaron en todo el país y ahora la demanda se amplió a que todo el nuevo Código Penal sea abrogado. En opinión de dirigentes médicos, “el Vicepresidente Álvaro García se apresuró al promulgarlo”.



Asimismo, los galenos benianos amenazaron con “bloquear la ruta del Rally Dakar”, competencia que pasará por nuestro país desde el próximo martes, 9 de este mes.



En Sucre, médicos protestaron frente al Tribunal Supremo de Justicia, donde Morales se encontraba posesionando a las nuevas autoridades judiciales.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien fuera el impulsor del diálogo los pasados domingo y lunes, dijo sentirse “traicionado” y declaró que “las demandas de médicos se ampliaron porque están en consulta con actores políticos de derecha”.



Aseguró que “al volver a un punto muerto y continuar las movilizaciones, deben acudir a las medidas de prevención del orden que establece la ley”, “sin embargo, seguirán abiertas las puertas del diálogo, seguiremos esperanzados en que se imponga la racionalidad, pero hay cosas que están más allá de la voluntad de uno”, apuntó.



