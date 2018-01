Petrobras acordó pagar $us 2.950 millones para cerrar la demanda colectiva por corrupción en Estados Unidos

03/01/2018 - 17:29:40

Infobae.- La petrolera estatal brasileña Petroleo Brasileiro S. A. informó el miércoles que aceptó pagar USD 2.950 millones para resolver una demanda colectiva estadounidense iniciada por inversionistas que pretenden recuperar dinero que dicen haber perdido como resultado de un escándalo de corrupción.



La empresa fue demandada por un grupo de inversores luego de que la Justicia brasileña acusara a ex ejecutivos de la empresa de aceptar más de USD 2.000 millones en sobornos durante una década, principalmente de empresas de construcción e ingeniería.



No obstante, Petrobras no admitió haber cometido ningún delito en el marco de la operación, que es uno de los mayores acuerdos de demanda colectiva de valores en los Estados Unidos. Por el contrario, la empresa alegó que también fue una víctima del llamado escándalo Lava Jato, ya que su valor de mercado se desplomó a lo largo de la investigación.



Aunque el acuerdo no incluye reparación de daños y perjuicios para los inversionistas que compraron valores de Petrobras en el exterior, la compañía dijo el miércoles que resolverá todos los reclamos de los inversionistas en los Estados Unidos a raíz del escándalo.



El Juez Jed Rakoff del Distrito de Manhattan (Nueva York) aún debe aprobar el acuerdo.



Los acuerdos de fraude de valores más grandes en la historia de los Estados Unidos incluyen USD 7.200 millones tras el colapso de Enron, USD 6.200 millones por WorldCom y USD 3.200 millones por Tyco International.