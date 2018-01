Ex asesor Bannon califica de traición reunión sobre Rusia en Torre Trump

03/01/2018 - 17:08:13

VOA.- El ex estratega jefe del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Bannon, dice que cree que fue "traidor" y "antipatriótico" que el hijo mayor de Trump, su yerno y el director de campaña se reúnan en la campaña electoral de 2016 con rusos prometiendo información incriminatoria sobre La demócrata Hillary Clinton, según un nuevo libro sobre la Casa Blanca de Trump.



Bannon atacó a Donald Trump Jr., el yerno de Trump Jared Kushner, ahora asesor clave de la Casa Blanca, y el entonces gerente de campaña Paul Manafort, según el libro, por asistir a la reunión de junio de 2016 en la sede de campaña dentro de la Torre Trump en Nueva York. York. El encuentro fue organizado por el joven Trump después de que un intermediario europeo le dijo que la información era parte de "Rusia y el apoyo de su gobierno" para la campaña electoral de su padre contra Clinton.



El joven Trump dijo que le encantaría obtener el material dañino, aunque posteriormente dijo que la abogada rusa en la reunión no tenía evidencia incriminatoria.



"Los tres principales asesores de campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero dentro de Trump Tower en la sala de conferencias en el piso 25, sin abogados", dijo Bannon en el libro del autor Michael Wolff, Fire y Furia: dentro de Trump White House. "No tenían abogados".



"Incluso si pensabas que esto no era traicionero, antipatriótico o malo ... y creo que es todo eso, deberías haber llamado al FBI de inmediato", dijo Bannon, refiriéndose a la principal agencia de investigación criminal de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones o FBI.



El diario The Guardian de Gran Bretaña citó ampliamente las opiniones de Bannon del libro que pronto será publicado, y que el periódico dijo que tuvo acceso.



Bannon fue presidente ejecutivo de la campaña de Trump en los últimos tres meses antes de las elecciones de noviembre de 2016, y luego estratega jefe de la Casa Blanca durante siete meses antes de volver a dirigir el sitio web de derecha Breitbart News. Bannon sigue siendo un firme partidario de Trump, pero hasta ahora ha fracaso en sus esfuerzos políticos para ayudar a los candidatos republicanos insurgentes a obtener escaños en el Congreso para apoyar la agenda populista de Trump.



Bannon, según el libro, dice que el asesor especial Robert Mueller y su equipo de investigadores, ahora en medio de una investigación criminal de meses de presunta colusión de la campaña de Trump con Rusia durante las elecciones, se están enfocando en el lavado de dinero.



"Van a romper a Don Junior como un huevo en la televisión nacional", dijo Bannon sobre los investigadores.



"Se da cuenta de hacia dónde va esto", dice Bannon: "Todo se trata de lavado de dinero. Mueller eligió primero [al fiscal Andrew] Weissmann y es un tipo que se especializa en blanqueo dinero. Su camino hacia f ----- - Trump va directo a Paul Manafort, Don Jr y Jared Kushner ... Es tan claro como un pelo en la cara ".



Bannon dijo que la Casa Blanca ha sido demasiado desdeñoso de la inminente tormenta de la investigación de Mueller, comparándola con enfrentarse al huracán más fuerte.



"Están sentados en una playa tratando de detener un Categoría Cinco", dijo Bannon.



Mueller ya acusó a Manafort y a Rick Gates, otro ayudante de campaña de Trump, por cargos de lavado de dinero vinculado a sus esfuerzos de cabildeo para Ucrania antes de las elecciones de 2016, y aseguró declaraciones de culpabilidad del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y del ex asesor de política exterior George Papadopoulos por mentir a los agentes federales sobre sus contactos con Rusia.



Además de investigar los vínculos de campaña de Trump con Rusia, Mueller también está investigando si Trump obstruyó la justicia al despedir al ex director del FBI James Comey, que dirigía la investigación de la agencia sobre Rusia antes de que Mueller fuera nombrado para hacerse cargo de la investigación.



Trump ha negado a menudo que haya una colusión entre su campaña y Rusia, sosteniendo que la investigación de Mueller y las investigaciones del congreso sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses fueron excusas de los demócratas para explicar su victoria sobre Clinton.



Trump dijo la semana pasada a The New York Times que cree que Mueller "va a ser justo" en su investigación, pero también que su investigación "hace que el país se vea muy mal".