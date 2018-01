Mike Pence defiende políticas de Trump en Irán y Corea del Norte



03/01/2018 - 17:05:41

VOA.- El vicepresidente Mike Pence fue entrevistado por la colaboradora de VOA Greta Van Susteren el miércoles. A continuación la transcripción completa de la entrevista.



Greta Van Susteren: Sr. Vicepresidente, me alegro de verlo señor.



Vicepresidente Mike Pence: Es bueno verte, Greta. Gracias.



P: "Mucho está pasando en Irán, y me doy cuenta de que es una situación muy difícil, una situación muy frágil allí. ¿Qué va a hacer Estados Unidos, en todo caso? Sé que ha habido un tuit y declaraciones verbales en apoyo, pero ¿qué se va a hacer?"



PENCE: "Bueno, es importante recordar que, ante todo, Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. No solo oprimen a su propia gente, niegan los derechos humanos a los suyos, sino que también exportan terroristas en toda la región y continúan siendo una fuerza desestabilizadora enormemente peligrosa. Y ver a la gente de Irán levantándose para exigir cambios en su país debería alegrar a todos los estadounidenses que aman la libertad y las personas que aman la libertad en todo el mundo, y debo decirles que el contraste entre el silencio ensordecedor de un presidente estadounidense en 2009 durante la revolución verde en Irán y el claro..."



P: "Esperó... esperó unos días, pero luego habló".



PENCE: "Bueno, pero la clara afirmación y el apoyo que el presidente Trump ha brindado a los manifestantes que se levantan en las ciudades de Irán es dramática y creo que es muy coherente con el papel de Estados Unidos en el mundo como principal campeón de la libertad".



P: "Sin embargo, en términos de apoyo, hay apoyo verbal y se admitieron algunos días del presidente Obama en el "09 -".



PENCE: "No fue solo unos días tarde, porque estuve allí. Fui miembro del Congreso, recuerde que trabajé en el Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, y recuerdo que en 2009, viendo este movimiento impulsado por la juventud en gran medida después de una elección fraudulenta en Irán, la gente tomó las calles, demostrando valor increíble que el pueblo de Irán hizo para reclamar un futuro democrático y libre. Y miramos a la Casa Blanca en esos días en 2009, buscamos el liderazgo estadounidense, y no había ninguno. Hubo un silencio ensordecedor por parte de la administración Obama. Entonces, como miembro del Congreso, redacté una resolución con un congresista demócrata llamado Howard Berman, que en ese momento era presidente del Comité de Asuntos Exteriores. Presentamos la resolución, fue aprobada casi unánimemente en la Cámara de Representantes, luego el Senador McCain y el Senador Lieberman la presentaron en el Senado donde fue aprobada por unanimidad, y entonces y solo entonces escuchamos al Presidente Obama y al gobierno de Obama. El contraste entre el silencio y la falta de apoyo a la libertad en la última administración y la voluntad sin prisa del presidente Trump de estar junto al valiente pueblo de Irán. Sé que está dando esperanza a la gente en las calles de esas ciudades en ese país y vamos a continuar apoyándolas no solo verbalmente, sino que a medida que se produzcan cambios en su país, puedo asegurarle que Estados Unidos y el mundo en general está con el pueblo de Irán que quiere un futuro mejor, más próspero y más libre".



P: "En 1956, sucedió lo mismo en Hungría, donde la gente se levantó y hubo apoyo verbal. Lo hemos tenido con los kurdos con el presidente Bush "41, tuvimos el Movimiento Verde, que el Congreso, como usted dice, había apoyado unánimemente, diferente de la rapidez con que respondió el presidente Obama, pero es cuando usted los apoya verbalmente, que no ha tenido necesariamente las consecuencias previstas. Esta es una oportunidad en la que Estados Unidos los ha apoyado verbalmente, ¿hay algo más que Estados Unidos tenga la intención de hacer para apoyarlos mientras salen a la calle?"



PENCE: "Hay una cantidad extraordinaria que los Estados Unidos y los países de todo el mundo pueden hacer por el pueblo de Irán si continúan defendiendo su propia libertad y defendiendo el cambio y rechazando la ideología radical que se apoderó de su país hace décadas y sigue acosando a todo el mundo a través de la exportación de terrorismo desde Irán. Miren, la última administración no solo guardó silencio cuando el pueblo bueno y valiente de Irán se alzaba pidiendo la democracia, sino que también presionó y abrazó el desastroso Acuerdo Nuclear de Irán que el presidente Trump se negó a recertificar y continuamos brindando liderazgo. Ustedes saben que la esperanza del Acuerdo Nuclear de Irán es que alentaría a un Irán más moderado, pero no hemos visto nada por el estilo. Pero ver a la gente tomando las calles nuevamente en Irán y tener ahora un presidente estadounidense que está dispuesto en esa gran tradición estadounidense de afirmar y decir a la gente, estamos con usted, lo apoyamos, estamos preparados para ayudarlos a lograr ese futuro más libre y más próspero. Creo que representa una oportunidad genuina y si tuviera una esperanza hoy es que igual que cuando la disidencia en la antigua Unión Soviética se enteró del discurso de Ronald Reagan sobre el imperio del mal y se sintieron alentados de saber que no estaban solos. Mi esperanza es que la gente que está tomando las calles en Irán sepa que con el presidente Donald Trump no están solos, que el pueblo estadounidense los respalda y si solo siguen mostrando el coraje de sus convicciones y se acercan y abrazan un futuro libre y democrático, Estados Unidos y el mundo estarán con ellos".



P: "La forma en que el presidente lo ha hecho hasta ahora es por Twitter y las autoridades iraníes ... el gobierno ha cerrado Twitter, Telegram, Facebook e Instagram, por lo que las redes sociales en Irán no están llegando a todos. Me doy cuenta de que esta entrevista llegará a Irán porque Voice of America llega allí y por lo que el presidente puede no estar llegando a ellos, la segunda cosa es que sospecho que muchas personas en Irán están un poco angustiadas con la (política de) inmigración del Presidente y los términos de la prohibición a personas de Irán para que vengan aquí, a Estados Unidos, así que no sé cuán receptiva es la gente en Irán a menos que él se acerque más a ellos".



PENCE: "Bueno, la represión del régimen por parte del ayatolá en Irán no es sorprendente. Continúan siendo una nación que niega los derechos humanos básicos a su gente y que cerrar los medios de comunicación y las redes sociales no es realmente una sorpresa".



P: "Si lo hace por Twitter, ¿hay otro vehículo que tenga el presidente además de lo que usted está hablando aquí hoy? ¿Hay algún otro vehículo que el presidente pretenda usar? El senador Lindsey Graham sugirió que se dirigiera a la nación, por ejemplo, sobre este tema, a nuestra nación".



PENCE: "Creo que el Presidente volvió a hablar en las redes sociales esta mañana, directamente al pueblo de Irán".



P: "Pero no tienen redes sociales, ese es el problema".



PENCE: "Puedo asegurarle que ya sea el presidente, sea yo mismo, ya sea nuestro Secretario de Estado o la embajadora Nikki Haley, vamos a seguir enviando, a diferencia de hace nueve años, vamos a seguir enviando -desde el comienzo de este esfuerzo en las calles de Irán- un mensaje inequívoco de que el pueblo estadounidense respalda a las personas amantes de la libertad en Irán y en todo el mundo y creo que este es un momento muy esperanzador y mi objetivo ... realmente mi oración es que la gente de Irán, una población joven, una población bien educada, entienda que los Estados Unidos de América, la gente de este país es su aliada natural. Queremos verlos lograr un futuro libre y democrático. Queremos verlos alejarse de un régimen que continúa amenazando al mundo para amenazar al mundo y amenazar con desarrollar armas nucleares".



P: "¿Qué puede esperar la gente en esto si el presidente no vuelve a certificar el trato? Ahora, el pueblo de Irán pensó que con el trato, que todo el dinero que iba a ser descongelado se destinaría, sería para ellos y revitalizaría su economía. Eso no ha sucedido, lo que ha provocado, en parte, estas protestas. ¿Qué sucede si el trato no es recertificado? ¿Qué cree que sucederá con la gente en Irán?"



PENCE: "Bueno, el presidente dejó en claro que no estamos recertificando".



P: "Entonces, ¿qué le sucede con la gente en Irán?"



PENCE: "Pero hay otras decisiones que deben tomarse. En cuanto a su punto, Greta. Sea que continuemos o no renunciando a las sanciones y el presidente está considerando activamente esa decisión que debe tomarse a mediados de este mes".



P: "¿Cree que eso ayudará? Las sanciones? Porque a veces funciona. No me opongo a las sanciones. Quiero sanciones en Myanmar, ¿sabes? Entonces, me refiero a que no me opongo a las sanciones. Pero, ¿las sanciones... elevar las sanciones en Irán, perjudicará a las personas que protestan en las calles o es útil?"



PENCE: "Creemos que las sanciones funcionan. No solo están trabajando en Irán, creemos que están trabajando en Corea del Norte y este presidente y esta administración están absolutamente comprometidos a continuar llevando todo el peso económico de los Estados Unidos y estas sanciones económicas a Irán. Ahora, también estamos trabajando con el Congreso para llegar a un nuevo acuerdo, un nuevo conjunto de condiciones para las sanciones en el futuro. La realidad es que el Acuerdo Nuclear de Irán estaba tan mal fundamentado porque, en parte, no solo no negó a Irán que pudiera desarrollar un arma nuclear. Al ser solo un acuerdo de diez años, prácticamente garantizaba que desarrollarían un arma nuclear después de ese período de diez años. Lo que queremos es tener un acuerdo a largo plazo, una legislación a largo plazo en vigor que diga que si en algún momento Irán intenta obtener un arma nuclear utilizable y los misiles balísticos para poder lanzarla, todas las sanciones serían reimpuestas inmediatamente. Pero todas esas decisiones van a venir más adelante, pero creo que, como ve lo que está sucediendo en las calles de Irán, hay que creer que las sanciones que están vigentes hoy y la presión adicional que podemos ejercer está teniendo un efecto en las naciones, tiene un efecto en la economía, envalentona al pueblo de Irán para que tenga el coraje de dar un paso adelante".



P: "Usted mencionó a Corea del Norte en mi última pregunta, es el presidente; el presidente ha twitteado que tiene un botón más grande que Kim Jong Un. ¿Está jugando con fuego con Kim Jong Un al tuitearlo de esta manera, en la guerra de twitter de ida y vuelta?"



PENCE: "El presidente Trump ha proporcionado el tipo de liderazgo claro en el escenario mundial que ha hecho un progreso mesurable, particularmente con respecto a Corea del Norte. Y el mensaje que envía el presidente, tras el mensaje del año nuevo de Kim Jong Un, donde, por un lado, habló de querer acercarse a sus vecinos del sur, en el mismo momento en que habló de tener misiles que podrían alcanzar el Estados Unidos, con un botón en su escritorio. El presidente Trump dejó en claro que Estados Unidos no será intimidado, Estados Unidos no será amenazado, y que los Estados Unidos de América han logrado, y al hacerlo con claridad, ha logrado reunir una cantidad sin precedentes de presión económica y diplomática sobre Corea del Norte. Y después de décadas de Corea del Norte deteniendo e ignorando a la comunidad mundial, y continuando el desarrollo de misiles nucleares y balísticos, ahora estamos literalmente comenzando a ver un movimiento entre las naciones de la región, China está ... "



P: "¿No está preocupado?"



PENCE: "China está haciendo más que nunca, China necesita hacer más, pero están haciendo más que nunca para aislar a Corea del Norte económica y diplomáticamente, y realmente creo que eso deja en claro que todas las opciones están sobre la mesa, (lo) que el presidente ha hecho, dejando en claro que los Estados Unidos de América tienen la capacidad de defender a nuestro pueblo mucho más allá de lo que Corea del Norte pueda imaginar, pero dejando en claro que si Corea del Norte abandona sus ambiciones nucleares, misiles y balísticas, si desmantelan esos programas, hay una oportunidad para una solución pacífica".