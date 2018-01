Representante de Tarija en YPFB confía en concretar adjudicación para certificar reservas



03/01/2018 - 16:59:35

Tarija, (ABI).- El representante de Tarija en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Héctor Quiroga, señaló el miércoles que confía que la tercera licitación convocada para contratar una consultoría para certificar las reservas del gas no se declare desierta, como las dos primeras.



"Tengo la seguridad de que esta vez no va a caer y vamos a tener si Dios quiere, si firmamos el contrato el 9 de febrero fecha estimada con la empresa que se adjudique, hasta el 22 de junio ya tendríamos los resultados de la cuantificación y certificación de las reservas de hidrocarburos en Bolivia, al 31 de diciembre de 2017", dijo a los periodistas.



Recordó que las dos primeras licitaciones fueron declaradas desiertas porque las empresas proponentes no pudieron cumplir con la documentación que se exigía en el Documento Base de Contratación (DBC), que en Bolivia es bastante exigente.



"Para que no caiga otra vez la licitación, se reunió el comité de licitación y la unidad legal de Yacimientos, analizaron el DBC para ver en qué fallaron las empresas. Entonces se ha flexibilizado un poco la documentación, por eso tengo la seguridad de que esta vez no caerá la licitación", agregó.



Añadió que la tercera licitación se convocó el 29 de diciembre y las propuestas se recibirán hasta el 24 de enero.