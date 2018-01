Dirigente de la COD de Santa Cruz dice que dirigentes médicos siguen línea de Sánchez Berzaín



03/01/2018 - 16:56:19

La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, aseguró el miércoles que los dirigentes médicos siguen la línea del ex ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, procesado en Bolivia por genocidio y prófugo en Estados Unidos hace 14 años.



"Están más o menos en un lineamiento político, porque estamos viendo el twitter de Carlos Sánchez Berzaín, que me parece que es el que va dando los lineamientos y este obedecería a un sistema de entrar en este golpe que siempre se ha venido denunciando constantemente", dijo a la Red Patria Nueva.



Según la cuenta Twitter de Sánchez Berzaín, se trata de permanentes mensajes en contra del Gobierno de Evo Morales.



En horas de la mañana, en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que los dirigentes médicos debían informar a sus bases los alcances del preacuerdo firmado en la ciudad de Cochabamba, pero dijo que los mismos fueron a consultar a actores políticos a quienes les interesa convulsionar el escenario nacional.



Borda explicó que ese "lineamiento político" con autoridades de gobiernos neoliberales es una preocupación para las organizaciones sociales "que raya la intolerancia", porque pone en riesgo la vida y la salud de la población boliviana.



Los médicos rechazaban inicialmente el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud público y privado, creada por decreto, y la aprobación del artículo 205 del nuevo Código Penal, que sanciona la negligencia médica.



El Gobierno nacional aceptó abrogar los tres decretos de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud para consensuar, en una comisión, una nueva norma para definir la instancia de fiscalización y regulación, propuesta que el sector médico rechazó.



"Lo que quiere decir que la dirigencia de los médicos están siendo desconocidos, porque cuando la dirigencia encabeza toda negociación es un pacto de unidad, de credibilidad pero me parece que esto no sucede en el sector de los médicos", acotó.



Borda llamó a la reflexión al sector médico y a buscar una solución a este conflicto que lleva 42 días de paro indefinido y la suspensión de miles de atenciones y de cirugías.